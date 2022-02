Nessuno se lo poteva aspettare ma il pubblico sovrano ha deciso di premiare proprio lei, la controversa gieffina del triangolo amoroso più noto del reality.

Un vero e proprio colpo di scena al GF Vip 6. Lunedì sera Delia Duran è stata la preferita del pubblico e, quindi, candidata alla finale del reality. Con lo stupore dei concorrenti, dello studio e delle opinioniste la modella venezuelana con la sua sincerità e ambiguità è entrata nel cuore degli italiani.

La reazione di Soleil e delle opinioniste

Come riporta lanostratv.it, Alfonso Signorini chiede a Soleil cosa pensa del fatto che Delia sia arrivata in finale e lei risponde: “No assolutamente. Mi aspettavo Giucas come preferito. Il pubblico è sovrano però mi sconvolge“. Anche Alex Belli si è espresso sulla vittoria della moglie: “E’ chiaro se lo meriterebbe Soleil per tutto quello che ha dato. Delia invece nel suo essere così contrastante ha la capacità di farti innamorare. Io mi sono astenuto“.

Non poteva mancare il parere delle due opinioniste. Se da un lato, Adriana Volpe che i fan delle persone uscite si siano coalizzate, da l’altro Sonia Bruganelli dichiara: “Il pubblico tende a premiare quello che vede il più fragile, la vittima della situazione, ho dei seri dubbi che Delia si una vera vittima”.

