E’ morto nella notte in ospedale a 80 anni, a causa di complicazioni legate ad un problema al colon per cui era stato ricoverato giorni prima.

Si è spento all’Ospedale Cotignola di Ravenna, nella notte Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo. Già la Vigilia di Natale era stato ricoverato e operato all’addome per una peritonite, all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udin. Dopo la terapia intensiva e l’operazione, l’imprenditore sembrava stare meglio tanto da ritornare a casa per un po’ di tempo. Purtroppo, poco dopo un grave problema al colon lo ha costretto al ricovero e poi, alla fine, se l’è portato.

Chi era Maurizio Zamparini

Come riporta la Gazzetta, Maurizio Zamparini era: “Imprenditore nel campo dell’edilizia e della grande distribuzione, è stato prima presidente del Venezia, che portò in Serie a, e poi del Palermo, sotto la cui gestione visse stagioni memorabili, con le qualificazioni alla Coppa Uefa e all’Europa League e la vetrina di giocatori come Cavani, Pastore, Amauri e Dybala. Una lunga cavalcata fino alle difficoltà finanziarie e al fallimento del club rosanero che portò anche all’uscita dal mondo del calcio di Zamparini.”

E ancora: “Zamparini, a ottobre, aveva subito il duro colpo della morte del figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un’ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. Lascia altri quattro figli Silvana, Greta, Andrea e Diego avuti dalla prima moglie.”

Riproduzione riservata © 2022 - DG