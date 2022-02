L’esuberanza della Rettore si conosce già ma questa volta ha messo in difficoltà anche la sua collega, cantando in anticipo un estratto della loro canzone di Sanremo 2022.

In occasione di un’intervista ai microfoni de La Vita in Diretta, Donatella Rettore fa uno scivolone che le potrebbe procurare la squalifica. La giornalista riporta alcune parole della sua Chimica, canzone che presenterà a Sanremo 2022 e la cantante prende il microfono e comincia a intonarla. Fortuna che Ditonellapiaga le strappa il microfono dalle mani.

Donatella Rettore intona la sua canzone di Sanremo 2022

Come riporta TvBlog: “Durante il collegamento, il giornalista Andrea Laffranchi ha parlato della canzone, citando le parole del ritornello: È un pezzo che ti aggancia subito, con quel ritornello “Chimica, Chimica, Chimica” fa subito chimica! Non l’ho cantato, ho detto le parole, le parole sono ovunque, si possono dire!“.

A questo punto, Donatella Rettore prende il microfono e intona un pezzo di canzone quando Ditonellapiaga le toglie il microfono esclamando: “No, non si può cantare!“. In effetti, il regolamento del Festival prevede che gli inediti non possano essere diffusi prima di Sanremo, pena l’esclusione dalla competizione canora. Fortunatamente la sua collega è intervenuta tempestivamente e non ci dovrebbero essere conseguenze.

Riproduzione riservata © 2022 - DG