Hugo Boss rivoluziona lo storico marchio tradizionale della linea: Boss punta su un dress casual ma sartoriale

Che qualcosa stia cambiando in casa Boss, brand principale del gruppo tedesco Hugo Boss, non è evidente solo dalla gallery di post su Instagram che celebra in primo piano un logo rinnovato, con un carattere più morbido e pop, ma anche dalla pubblicità che in tv e su Spotify si avvale di testimonial più vicini alla Gen Z, a cominciare dal TikToker italiano Khaby Lame fino ai nomi di Hailey Bieber e Kendall Jenner, tra le influencer regine di Instagram.

C’è quindi una transizione in atto che conserva l’appeal storico del brand, interpretato da Chris Hemsworth che indossa la felpa con il nuovo logo in bella vista, e i nuovi testimonial che porteranno il brand ad un nuovo capitolo più casual e pop. Il tutto racchiuso nel nuovo hashtag di tendenza che riassume l’operazione del marchio: #BeYourOwnBoss.

Boss, un nuovo stile flessibile nel claim #BeYourOwnBoss, guardando anche al metaverso

Sii il creatore del tuo stile, questo è il motto che si nasconde dietro l’#BeYourOwnBoss lanciato insieme alla campagna Boss che da questo Gennaio 2022 segna un nuovo capitolo per l’anima più tradizionale di Hugo Boss, appunto la Boss, che vira verso il casual di Hugo ma pur sempre fedele al suo dress code sartoriale. L’obiettivo è quello di rinnovare, “svecchiare” l’immagine per parlare ad un target sempre più ampio, che parta dalla Gen Z.

A capo dell’operazione c’è Daniel Grieder, amministratore delegato Hugo Boss dallo scorso anno e con alle spalle due decenni in Tommy Hilfiger, alla quale Boss in termini di comunicazione e marketing freschi e giovanili può senz’altro ispirarsi.

Il motto di Boss adesso è quello di farsi espressione di uno stile che per circostanze, gusto e scelte, richiede di essere flessibile, mettendo al centro sempre il prodotto: “Solo attraverso la flessibilità dello stile, il dialogo fluido tra diverse forme di comunicazione e la capacità di operare su un mercato oggi rappresentato dalla pluralità dei canali di vendita è possibile creare una personalità sempre più competitiva e riconoscibile per un marchio dalle radici profonde”, ha spiegato Grieder. E tra questi canali c’è anche uno sguardo verso il metaverso, ormai tappa obbligata per i brand.

Kendall Jenner, Hailey Bieber e Khabi Lame: i nuovi testimonial della nuova generazione Boss

Per aprire questo nuovo capitolo era necessario scegliere volti noti e internazionali che provenissero da mondi diversi: è il caso di Hailey Bieber e Kendall Jenner, modelle ma anche influencer di successo, di Khabi Lame, amato dalla generazione TikTok e che per Boss creerà anche una capsule esclusiva. Ma nella campagna c’è spazio anche per il mondo dello sport, dal tennista Matteo Berrettini al campione dei pesi massimi Anthony Joshua.

La nuova linea Boss guarda anche alla sperimentazione di materiali e stili, per definire un nuovo dress code, dove il cashmere possa convivere con il denim, e il comfort possa sposarsi con la sartorialità. Nessun limite neppure in termini di nuance: i colori caldi e avvolgenti come il bianco e il cammello, carissimi al brand, possono convivere anche accanto a bianco, nero e colori audaci come il rosso.

