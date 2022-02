Per l’ultima sera a Sanremo, i cantanti in gara puntano su look sgargianti e luccicanti, outifit minimal ed eleganti per Sabrina Ferilli.

Nell’ultima sera del Festival di Sanremo i cantanti in gara tirano fuori forse i look più belli di queste sere, quasi per viversi al meglio un appuntamento che per i lavoratori dello spettacolo e per gli artisti in gara è stato un anticipo di ritorno ai live e a quella semplicità e leggerezza di vivere la musica dal vivo che tanto manca a chi la fa, ma anche a chi la vive da spettatore.

Così i look luccicanti, eleganti, estrosi, sono l’emblema di questa gioia nel vedere un Ariston pieno di calore umano ed entusiasmo, chiudono questa 72esima edizione che ha raggiunto un seguito e un successo che la kermesse non viveva da tempo. Da Brividi, come la canzone dei vincitori Mamhood e Blanco.

Sanremo 2022: minimal Sabrina Ferilli, abito gioiello per Noemi e look Versailles per La Rappresentante di Lista

Sabrina Ferilli, co-conduttrice dell’ultima serata e già veterana del Festival sia da ospite che da conduttrice, punta su un look minimal: solo due abiti in chiffon per l’attrice, custom made per lei di Numeroventuno, nude il primo e nero il secondo, avvolgenti, ma forse da lei ci saremmo aspettati qualcosa di più. Un fashion mood un po’ sottotono per il Festival, e con un cambio d’abito decisamente inferiore rispetto alle altre co-conduttrici che l’hanno preceduta.

Uno dei vestiti che certamente non dimenticheremo di questa 72esima edizione è l’abito specchiato di Noemi, riprendendo il trend già lanciato da Madame lo scorso anno: un abito in trasparenza ricoperto di frammenti di specchi e di applicazioni preziose, un abito gioiello firmato Bulgari.

Attendevamo dalla prima sera un look sorprendente da La Rappresentante di Lista che quest’anno si è affidata a Moschino, e finalmente la coppia composta da Veronica e Dario ci ha sorpreso con un look stile Luigi Sedicesimo: gonna effetto crinolina e stivaletti rosa cuissard stringati per lei e smoking rosa confetto in stampa floreale per lui. I più estrosi della finale.

Blazer con applicazioni e abiti glamour: i migliori look della finale

Per l’ultima sera il bianco, il nero e il rosa si confermano come i colori trend dell’Ariston, ma anche l’effetto trasparenza che conquista anche Giusy Ferreri che apre la serata con abito nero lungo con dettagli cut out trasparenti, ancora una volta vestita da Philip Plein. Un look super sensuale che si sposa magnificamente con il mood sonoro esotico e siciliano della sua canzone.

Ma il vero protagonista di questa serata è il blazer in versione over con bottoni tridimensionali preziosi come quello di Dargen D’Amico, ricoperto di giochi geometrici di strass come quello di Sangiovanni. Il messaggio è chiaro: il blazer elegante diventa must have solo in versione preziosa e gioiello o se rivoluzionario, come quello di Michele Bravi – meravigliosi tutti i suoi look sanremesi -, che si trasforma in una cappa. Cede agli strass anche Massimo Ranieri, con una tempesta di strass ai baveri della giacca.

Bianco tutte le sere per Elisa: per lei l’amico Pierpaolo Piccioli ha scelto un mood candido, boho, angelico, raccontando ogni sera con tessuti leggeri e raffinati come la sua voce, le corde di una canzone che non ci stancheremo di cantare. Un look fantasy il suo, che si completa con un mantello già cucito al vestito.

Il rosa invece nella sua sfumatura ciclamino trova un sostenitore a sorpresa in Achille Lauro, il più romantico di tutti con un tailleur da cocktail con tanto di rosa nel taschino: elegante, sensuale, dallo charme bello e maledetto che si scioglie in un dolce abbraccio a Zia Mara, dopo aver brindato con una coppetta di champagne alla sua ultima sera al Festival. Un romantico d’altri tempi.

Non si può naturalmente non soffermarsi anche su i vincitori del Festival che non hanno mai sbagliato un look: black and white per Mahmood che indossa una gonna lunga nera e una camicia bianca con cravatta nera, total white per Blanco che indossa una camicetta trasparente con dettagli barocchi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG