Iconici e a prova di freddo, i moon boots sono tornati dagli anni 2000: da Hailey Bieber a Dua Lipa ecco come indossarli.

Le scarpe più comode e desiderate dell’inverno senza alcuna ombra di dubbio restano loro, gli stivali, perfetti anche per fronteggiare la pioggia: stilosi, si indossano al volo, versatili, dalle forme e dai colori più variegati. E a proposito di forme, avrete notato che i moon boots sembrano essere la nuova passione delle star? Complice la voglia di trascorrere i weekend invernali in montagna ed il freddo che si fa sentire, questi stivali lunari che sanno anche un po’ di vintage, sono quegli stivali caldi, comfy e trendy a cui poter dire subito sì.

Moon Boots: gli stivali da neve più instagrammati e indossati dalle star

Pur presentandosi come un modello da neve, perfetti come doposcì, questi stivali lunari sono perfetti per essere indossati anche per una passeggiata invernale in città, così come per muoversi nella giungla cittadina soprattutto da chi a lavoro può optare per un look casual ed essere già pronta per gli impegni post lavoro nel mood più comfy possibile. Ma perché si chiamano stivali lunari?

L’idea venne a Giancarlo Zanatta che galeotto il suo viaggio a New York, pensò ad un tipo di stivali che si ispirassero a quelli antigravitazionali indossati dagli astronauti dell’Apollo 11: il risultato è un design futuristico, una calzatura robusta e resistente che da accessorio sportivo e pratico, è entrato anche nell’entourage delle scarpe must have dell’inverno. E quest’anno a riportarle sotto i riflettori ci ha pensato Instagram, ricordandoci che questo modello ha attirato da sempre l’attenzione delle star.

Negli anni 2000 piacevano a Paris Hilton che li sdoganò come perfetti stivali da indossare i città con un paio di jeans, oggi piacciono a Kim Kardashian, ma anche a Hailey Bieber che li indossa in versione sexy con un semplice completo lingerie nella nuova campagna Victoria’s Secret. E ancora a Dua Lipa, che con pantalone oversize impermeabile e piumino li sfoggia nella maniera più comfy possibile.

Gli stivali lunari da indossare sulla neve e in città: i modelli 2022 e come abbinarli

La loro estetica futuristica e imponente potrebbe portarvi a pensare che questi stivali vadano abbinati esclusivamente su un look sportivo, ma non è assolutamente così. I moon boots si possono indossare magnificamente con un mini dress in maglia o anche abbinati ad una minigonna, e si sposano magnificamente con il denim. I classici, come quelli indossati da Dua Lipa, con la scritta Moon Boot partono dai 100 euro.

– I modelli possono essere a tinta unita, con pelliccia, fluo, dall’effetto scintillante, in tantissimi colori, in vinile oppure scamosciati, disponibili sul sito ufficiale del brand. Se cercate però una versione soft, un perfetto incrocio tra gli Ugg e i Moon Boots, trovate un soffice modello pret a porter nella nuova collezione di stivali D.Franklin, ad un prezzo contenuto di 55 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG