Si chiama Pineta ed è l’immaginaria cittadina della Toscana dove sono ambientanti I misteri del BarLume, la serie di romanzi scritti da Marco Malvaldi che hanno come protagonista Massimo Vivaldi, un barista che, aiutato dai suoi clienti, si trova a indagare su una serie di delitti. Dalle opere letterarie è stata tratta una serie TV, in onda dal 2013 su Sky Cinema Uno, con protagonista Filippo Timi. Vediamo insieme quali sono tutte le location de I delitti del BarLume.

La serie TV è girata in Toscana, la regione dove è situata l’immaginaria città di Pineta, per la precisione nella splendida Isola d’Elba. E’ il comune di Marciana Marina, abitato da circa 2.000 abitanti, la principale location de I delitti del BarLume.

Tra i luoghi simbolo di Marciana Marina, che si possono vedere e ammirare anche nelle varie puntate de I delitti del BarLume, ci sono la Torre degli Appiani e la spiaggia La Fenicia, che si trova proprio a poca distanza dalla Torre.

L’Isola d’Elba è stata più la location scelta da registi e produttori per i propri film e le proprie serie TV. Qui sono state girate pellicole come N – Io e Napoleone di Paolo Virzì e L’Avventuriero di Anthony Quinn.

Il regista de I delitti del BarLume, a partire dalla seconda stagione, è Roan Johnson (la prima stagione era stata invece diretta da Eugenio Cappuccio). Nel cast della serie TV, oltre al già citato protagonista principale Filippo Timi, sono presenti anche Enrica Guidi, Lucia Mascino, Massimo Paganelli, Marcello Marizali, Atos Davini, Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi.

