Ecco quali sono le location di Buona giornata, la commedia diretta da Carlo Vanzina divisa in vari episodi con tanti protagonisti diversi.

Buona giornata non racconta una sola storia ma ne racconte tante, diverse tra loro, con protagonisti molto differenti. C’è per un comun denominatore per ogni vicenda: la comicità. Il film diretto da Carlo Vanzina è infatti una commedia a più episodi che è stata anche girata in tanti luoghi diversi: vediamo allora quali sono tutte le location di Buona giornata.

Buona giornata: le location del film

Partiamo da Roma, dove si svolge la storia che ha per protagonista il nobile Ascanio Cavallini, interpretato da Christian De Sica: il palazzo dove abita è Palazzo Sacchetti, la chiesa del funerale a cui partecipa al funerale è invece quella di San Pancrazio.

Diego Abatantuono

A Roma è ambientato anche l’episodio con protagonista Lino Banfi nei panni del senatore Leonardo Lo Bianco: tra le varie location citiamo il Grand Hotel Minerva che è quello nella quale il protagonista risiede.

Sempre a Roma è ambientata anche la storia di Alberto Dominici, l’imprenditore ed evasore fiscale interpretato da Maurizio Mattioli: possiamo facilmente riconoscere nel laghetto dell’Eur il luogo in cui viene avvertito del controllo della Guardia di Finanza. La villa sui Castelli Roma dove abita la zia Iole è invece a Grottaferrata. In provincia di Viterbo, più precisamente a Bassano Romano, troviamo invece la villa in cui abita il protagonista.

Uscendo dal Lazio e spostandosi in Puglia troviamo le location dove è stato girato l’episodio con protagonista Diego Abatantuono nei panni di Romeo. L’episodio è stato girato a Monopoli. Infine, l’ultima città che ha ospitato le riprese di Buona giornata è Verona: qui possiamo riconoscere il palazzo del comune, che è l’edificio con la scalinata che Pauli e Andrea visitano, ma anche lo stadio Marc’Antonio Bentegodi.

