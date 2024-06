Svelata la quarta coppia di Temptation Island 2024. I due ragazzi si chiamano Raul e Martina e il loro problema è uno: la gelosia…

Sta per iniziare la nuova edizione di Temptation Island che vedrà sempre Filippo Bisciglia al timone. Dopo aver presentato i primi concorrenti, ecco spuntare anche la quarta coppia ufficiale, quella composta da Raul e Martina. Il programma ha condiviso in queste ore la clip di presentazione che promette già scintille tra i due…

Temptation Island 2024: svelata la quarta coppia

Filippo Bisciglia

“Sono Martina, ho 26 anni e vengo da Roma. Sono fidanzata con Raul da dieci mesi. Scrivo io a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo tant’è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo”. Sono queste le prime parole della quarta coppia ufficiale del programma di Canale 5 che arrivano dalla clip di presentazione dello show.

La ragazza, nel filmato, ha proseguito ancora: “Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà”, ha terminato la donna. Poi, parola a Raul: “Il nostro problema, che è la mia gelosia, non è in realtà così grave. Non mi ritengo neanche una persona possessiva. Sono semplicemente tanto innamorato e ho voglia di passare più tempo possibile con lei e credo che la convivenza che aiuti invece”. Insomma, la quarta coppia promette scintille. Siamo sicuri che se ne vedranno delle belle.

Raul-Martina e le altre coppie

La quarta coppia annunciata, quella tra Raul e Martina si aggiunge alle prime tre comunicate nelle scorse giornate. I due ragazzi vanno quindi ad ampliare il cast con Siria e Matteo, Jenny e Tony e, infine, Christian e Ludovica. A questo punto non resta che attendere gli altri ragazzi che prenderanno parte alla trasmissione di Canale 5 e che terranno compagnia agli appassionati di Temptation questa estate.