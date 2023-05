La location di Temptation Island 2023 è veramente da favola: ecco dove si trova il relais dove vivono coppie e tentatori.

Non è estate senza Temptation Island, il reality che mette alla prova l’amore delle coppie che scelgono di partecipare. Una location paradisiaca quella in cui vivono sia le coppie (separate nel villaggio delle fidanzate e in quello dei fidanzati) e i tentatori single. Il villaggio che ospita le registrazioni è l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Se siete fedelissimi del programma lo conoscerete già, in caso contrario ve lo mostriamo noi dal loro profilo Instagram.

Temptation Island 2023: la location

Nel suggestivo resort a Santa Margherita di Pula, sei coppie di fidanzati (senza figli) soggiornano separatamente per cinque settimane nel villaggio. L’Is Morus offre infatti la possibilità di avere due settori separati dove, da una parte, soggiornano le donne delle coppie e, dall’altra, i maschietti.

A far loro compagnia, rispettivamente, tredici tentatori per le donne e tredici tentatrici per gli uomini che cercheranno di scoppiare le coppie. I presupposti ci sono tutti: sole, mare, sabbia da sogno, piscine. Oltre al villaggio, i partecipanti possono decidere di fare delle esterne ovvero di delle uscite in posti altrettanto belli. Nelle passate edizioni abbiamo visto Chia, Cagliari, ristoranti tipici del posto… insomma, una vera pacchia!

Is Morus Relais: quanto costa soggiornare?

Stesso villaggio… stessa storia! Il resort-location del reality è uno dei migliori di tutta la Sardegna. Oltre al programma, la location viene usata per matrimoni, ricevimenti in grande stile e meeting aziendali, resi possibili dai diversi tipi di stanze, a seconda delle esigenze di ciascun cliente.

Quindi anche per le coppie sarà un abitazione decisamente confortevole, visto che dallo scorso anno gli alloggi sono diventati più spaziosi. Pensate che una stanza all’Is Morus Relais costa come minimo 200 euro a notte!

Le location di Temptation Island dal 2014 ad oggi

Il programma televisivo non è sempre stato registrato all’Is Morus Relais. La prima stagione del 2014, infatti, ha avuto luogo a Castellaneta Marina in provincia di Taranto. L’edizione seguente, del 2015, si tenne invece al Resort Aeneas Landing nel Golfo di Gaeta. Dal 2016 ad oggi, invece, Santa Margherita di Pula sembra tenere le redini delle scenario del peccato di Canale 5. E infatti di anno in anno la produzione sceglie sempre lo splendido resort sardo, che fa da cornice al programma più atteso dell’estate.

