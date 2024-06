Sta per partire una nuova edizione di Temptation Island. Il noto reality ha svelato i nomi della prima coppia. Di chi si tratta.

Tutto è pronto per una nuova edizione di Temptation Island. Sta per ripartire il famoso reality per le coppie dove gli innamorati o comunque i fidanzati si metteranno alla prova con le difficoltà legate alla distanza e ai “tentatori”. In queste ore è stata svelata l’identità dei primi concorrenti. La prima coppia è quella formata da Siria e Matteo.

Temptation Island 2024, svelata la prima coppia

Filippo Bisciglia

Ai nastri di partenza una nuova edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia sempre al timone. Il reality per le coppie terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 per questo inizio d’estate e lo farà con dei nuoni concorrenti. La prima coppia ad essere stata annunciata è quella formata da Siria e Matteo che vogliono mettersi in gioco per verificare la forza del loro amore che dura da 7 anni. A quanto pare è stato per volere della ragazza che i due si sono trovati ora concorrenti del gioco.

Le motivazioni per il reality

Nella clip di presentazione della coppia, i due si sono raccontati in breve spiegando le motivazioni della loro partecipazione allo show televisivo di Canale 5: “Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene. Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi”, ha detto Siria. Il fidanzato Matteo ha aggiunto invece: “La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi da molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene”.