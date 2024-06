Debutta dal 7 giugno in chiaro su Canale 5 la serie turca La rosa della vendetta: il protagonista è una vecchia conoscenza di Terra Amara.

Le serie turche sono diventate ormai un must di Canale 5. L’ultima di successo è certamente Terra Amara, per non tornare ancora più indietro a quelle che hanno reso noto nel nostro paese Can Yaman. Dal 7 giugno eccone una nuova di zecca proposta ai telespettatori, che già di recente hanno apprezzato Endless Love. Parliamo di La rosa della vendetta, in onda da venerdì 7 giugno. La serie originale è composta da 13 puntate da 130 minuti, nel nostro Paese le puntate saranno ridotte a 45 minuti e per ogni serata ne verranno mandate in onda tre, per un totale di 39 appuntamenti.

La rosa della vendetta: la trama della serie TV

Si tratta di una serie di tipo drammatica e ovviamente il dramma è quello d’amore, senza dimenticare l’altro aspetto che rende queste serie avvincenti, ossia la vendetta. E quindi amore e vendetta si intrecciano.

Il protagonista della soap è Gülcemal Şahin (l’attore che lo interpreta è Murat Unalmis, famoso per il suo ruolo in Terra Amara) e dalla sinossi si evince che si tratta di un uomo che è stato abbandonato da bambino dalla madre e trasformato in un mostro oscuro. La protagonista femminile, nei panni di Deva Nakkaşoğlu è una donna che ha a che fare con lui in un mix di amore e odio.

La rosa della Vendetta: il cast della serie TV

Il protagonista principale di La rosa della vendetta è Murat Ünalmış (direttamente da Terra Amara). Nel cast della serie TV turca ci sono anche: Melis Sezen, Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem ÇobanMelike Küçük, Ayda Aksel.