Ecco quali sono tutte le canzoni di Vasco Live Roma Circa Massimo XXII, il concerto evento di Vasco Rossi del 2022 trasmesso da Rai 1.

Vasco Rossi è uno degli artisti più amati d’Italia: ha venduto milioni di cd, ha riempito più volte gli stadi e ogni suo concerto è atteso con trepidazione dai tantissimi fan. Nel giugno del 2022 il cantante è stato impegnato in un mega concerto evento a Roma, al Circo Massimo, che la Rai ha ora deciso di riproporre attraverso un docufilm: Vasco Live Roma Circo Massimo XXII. Vediamo ora qual è l’ordine delle canzoni cantate dall’artista di Zocca.

La scaletta di Vasco Live Roma Circo Massimo XXII

Qui di seguito tutte le canzoni, in ordine di scaletta, del Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, il concerto evento di Vasco Rossi a Roma nel 2022 che la Rai ha deciso di trasmettere in un docufilm. La prima canzone cantata dal Blasco è XI Comandamento, l’ultima è il suo più grande successo di sempre: Albachiara. Nel mezzo tanti altri brani che hanno fatto la storia della musica italiano, da Ti prendo e ti porto via a Rewind, da Sally a Siamo solo noi, da Senza parole a Vita spericolata e molte altre canzoni di grandissimo successo.

Vasco Rossi

1) XI Comandamento

2) L’uomo più semplice

3) Ti prendo e ti porto via

4) Se ti potessi dire

5) Senza parole

6) Amore… aiuto

7) Muoviti!

8) La pioggia la domenica

9) Un senso

10) L’amore, l’amore

11) Interludio

12) Tu ce l’hai con me

13) C’è chi dice no

14) Gli spari sopra

15) Stupendo

16) Siamo soli

17) Una canzone d’amore buttata via

18) Ti taglio la gola

19) Rewind

20) Delusa

21) Eh già

22) Siamo qui

23) Sballi ravvicinati del terzo tipo

24) Tofee

25) Sally

26) Anima fragile

27) Siamo solo noi

28) Vita spericolata

29) Canzone

30) Albachiara