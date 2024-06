Viola come il mare 3 si farà? La fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman è stata accolta con successo dal pubblico ma il futuro è incerto

La stagione numero due di Viola come il mare è stata seguita con successo dal pubblico, sia su Canale 5 che sulla piattaforma di Mediaset Infinity, dove sono stata rese disponibili le puntata ancora prima della messa in onda televisiva. Come capita sempre quando una fiction finisce, arriva puntuale la domanda: ma la stagione 3 si farò oppure no? Quello che al momento sappiamo è che non è stata ancora presa questa decisione.

Viola come il mare 3 si farà? Come si è chiusa la seconda stagione

Ci sono degli indizi che porterebbero a pensare ad una scelta di chiudere la fiction dopo due stagioni. Su tutte il finale scelto per Viola come il mare 2, un finale abbastanza “chiuso”, pur essendo sempre possibile trovare l’escamotage giusto per riaprire i giochi.

Viola come il mare

Dopo due stagioni ad inseguirsi, nell’ultima puntata Viola e Francesco, i personaggi di Francesca Chillemi e Can Yaman, finalmente si sono dichiarati l’uno con l’altro. Non solo, ma anche il segreto della giornalista – la malattia neurodegenerativa – è stato svelato al ragazzo. Insomma, tutti gli elementi per far pensare che tutto sommato si possa chiudere anche qui.

La differenza con il finale della prima stagione

Diversa era invece stata la strategia al termine della primissima stagione di Viola come il mare. In quel caso si era scelto un finale decisamente aperto. Lo spettatore infatti aveva terminato la visione dell’ultima puntata con un grande dubbio in testa, grazie all’idea degli sceneggiatori, ossia quello di una parentela tra Francesco e Viola, presentati come possibili fratelli. In quel caso era veramente logico attendersi che tutta quella storia si sarebbe sviluppata in una seconda stagione.