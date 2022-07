Dove vedere tutte le puntate di Un giorno in pretura in streaming, la trasmissione che porta gli spettatori nei processi dentro ai tribunali.

Un giorno in Pretura è uno dei programmi storico della TV italiana: la prima volta che è stato trasmesso era nel 1988, da quel momento, anno dopo dopo, continuano a essere realizzate nuove edizione che sono sempre seguite con grande interesse da parte del pubblico. Il format del programma è semplice: viene trasmessa la presa diretta di alcuni processi senza commenti, le immagini sono intervallate da degli interventi della conduttrice, Roberta Petrelluzzi, che spiega le varie fasi del processo. Vediamo ora dove vedere tutte le puntate di Un giorno in Pretura in streaming.

Dove vedere Un giorno in Pretura: le puntate vecchie in streaming

Se vi state domandando dove vedere Un giorno in Pretura in streaming, sappiate che tutte le puntate a partire dalla stagione 2010/2011 sono disponibili su RaiPlay, la piattaforma on demand completamente gratuita della Rai a cui si può accedere da Smart TV, dal computer, da smartphone e da tablet.

Giudice

Sulla piattaforma troverete, entrando nella di Un giorno in Pretura, tutte le puntate delle ultime edizioni ma anche quelle dei processi più famosi come quello di Tangentopoli, quello a Pietro Pacciani, ma troverete anche le puntate del caso di Stefano Cucchi o del giallo di Avetrana.

Un giorno in Pretura: i casi

Nel corso degli anni Roberta Petrelluzzi con Un giorno in Pretura ha seguito tutti i casi di cronaca più importanti d’Italia: nei primi anni il programma seguiva casi di reati minori, solamente a partire dagli anni ’90 il format è cambiato diventando quello attuale, in cui vengono mostrate le immagini dei processi più importanti, anche di cronaca nera.

Tra i casi più famosi seguiti da Un giorno in Pretura troviamo Quello di Tangentopoli, i processi di Mafia, quello al Mostro di Firenze. E poi ancora il processo per i fatti del G8 di Genova del 2001, gli scandali che hanno riguardato Silvio Berlusconi, Calciopoli, gli omicidi di Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Sarah Scazzi ma anche la strade di Erba e la strade di Castel Volturno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG