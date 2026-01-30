Colpa dei sensi: data d’inizio, anticipazioni, cast, location e puntate su Canale 5

Colpa dei sensi, con Gabriel Garko e Anna Safroncik, è la nuova serie di Canale 5: ecco data d’inizio, anticipazioni, cast e location.

Torna in televisione una nuove serie diretta da una coppia super affiatata, sia nella vita privata che nel lavoro, ossia Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Si chiama Colpa dei sensi e vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, già apprezzati in altre produzioni. Scopriamo data d’inizio, anticipazioni, cast, puntate e location.

Colpa dei sensi: anticipazioni e cast della serie di Canale 5

Nata da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, Colpa dei sensi è la nuova miniserie di Canale 5. Come suggerisce il titolo, la passione è al centro della trama. Le anticipazioni ci dicono che al centro della storia c’è Davide, interpretato da Gabriel Garko, che torna nella sua città natale per assistere il padre in fin di vita.

L’uomo è accusato di aver ucciso la moglie ed è proprio per questo che Davide si era allontanato dalla casa d’infanzia. Qui, oltre al genitore, ritrova l’ex fidanzata Laura (Anna Safroncik), sposata con quello che un tempo era il suo migliore amico, Enrico. Convinto che il padre non sia l’assassino di sua madre, Davide inizia a indagare nel passato, ma deve fare i conti con ferite mai guarite, una passione mai sopita e segreti mai venuti a galla.

Oltre a Garko e Safroncik, nel cast ci sono anche: Tommaso Basili, Ricky Tognazzi, Francesco Venditti, Giorgia Würth, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

Ecco il trailer di Colpa dei sensi:

Colpa dei sensi: data d’inizio, puntate e location

Colpa dei sensi è stata girata nelle Marche, precisamente nelle città di Fermo, Porto San Giorgio, Ancona, Genga, Fabriano e Fossombrone. Nel corso delle puntate, i telespettatori vedranno location meravigliose, come il Teatro dell’Aquila di Fermo.

Come raccontato da Simona Izzo, la serie “affonda le sue radici in una storia vera, accaduta circa trent’anni fa ad una persona a me vicina“. La data d’inizio è fissata per il 30 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5, e andrà in onda per tre venerdì consecutivi. Il finale, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, verrà trasmesso il 13 febbraio.