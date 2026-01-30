Grande Fratello 2026, due vip scelti da Signorini pronti per la Casa di Ilary Blasi: svelati i nomi

Svelati i primi due vip scelti per il nuovo Grande Fratello di Ilary Blasi: cosa è trapelato sul cast approvato da Mediaset.

Dopo il comunicato ufficiale di Mediaset sul Grande Fratello, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sui concorrenti. Secondo alcune fonti vicine alla produzione, nel cast condotto da Ilary Blasi potrebbero esserci nomi che faranno sicuramente discutere il pubblico e che erano già stati scelti per la precedente edizione mai andata in onda. Ecco, a seguire, i due primi nomi.

Grande Fratello di Ilary Blasi: spuntano i primi due concorrenti

I due nomi vip per questa nuova edizione del Grande Fratello di Ilary Blasi, riportati da BubinoBlog e Biccy, sono Antonella Elia e Raimondo Todaro. Per la Elia si tratterebbe della seconda partecipazione da concorrente, dopo l’esperienza nella quarta edizione del GFVip.

Il suo nome era già stato selezionato da Alfonso Signorini e approvato da Pier Silvio Berlusconi per la sua edizione del reality. Nonostante il cambio alla conduzione e il rinvio della messa in onda, la showgirl sarebbe stata riconfermata anche per questa edizione.

Raimondo Todaro al suo debutto nel reality

Diverso il discorso per il ballerino Raimondo Todaro, che parteciperebbe per la prima volta come concorrente al Grande Fratello. Anche il suo nome rientrava nella rosa di quelli selezionati per la versione precedentemente affidata ad Alfonso Signorini e, come per la Elia, sarebbe stato riconfermato per l’edizione condotta da Ilary Blasi.

Oltre a loro, erano trapelati online altri nomi legati al cast originale pensato da Signorini, tra cui Donatella Rettore, Walter Zenga, Rocco Siffredi e Anna La Rosa. Resta ora da capire se tutti verranno riconfermati o se qualcuno avrà deciso di fare un passo indietro. Nel dubbio, aggiunge il sito Biccy, questa nuova edizione – prevista per metà marzo – potrebbe partire proprio da queste due presenze forti.