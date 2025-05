Bridgerton 5 si farà e ci sarà anche la stagione 6: ecco quando escono e le anticipazioni

Netflix ha annunciato il prolungamento della serie TV per altre due stagioni di Bridgerton: ci saranno le stagioni 5 e 6.

Arriva una bella notizia per i tanti fan di Bridgerton: la serie TV tratta dai romanzi di Julia Quinn è stata ufficialmente rinnovata per le stagioni 5 e 6. Questo segnica che i tanti fan dello show avranno ancora la possibilità di vedere a lungo le avventure e gli amori dei vari protagonisti e componenti della famiglia Bridgerton. Il prossimo anno, nel 2026 arriverà su Netflix la stagione 4, per la 5 e la 6 bisognerà invece ancora attendere. Ma vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo al futuro di Bridgerton.

Bridgerton 5: quando esce

E’ ancora presto per sapere la data di uscita su Netlix degli episodi della quinta stagione della serie TV ma, considerato che fino a questo momento gli episodi di ogni stagione sono stati rilasciati sulla piattaforma streaming a distanza di due anni, si può supporre che Bridgerton 5 uscirà su Netflix nel 2028, esattamente due anni dopo l’uscita della quarta stagione.

Bridgerton

Bridgerton 6: quando esce

Per gli stessi motivi spiegati nel paragrafo precedente riguardo l’uscita della quinta stagione, possiamo presupporre che per vedere Bridgerton 6 su Netflix bisognerà attendere il 2030.

In pratica la sesta stagione della serie TV prodotta da Shonda Rhimes dovrebbe arrivare esattamente a dieci anni di distanza dall’uscita della prima stagione, che è approdata su Netflix nel 2020 rivelandosi immediatamente un enorme successo.

Non resta quindi che attendere (anche per sapere con certezza da quali romanzi sono tratte le stagioni 5 e 6) e aspettare l’arrivo del 2026 per poter intanto vedere gli episodi della stagione 4 che avranno come protagonista principale Benedict, il personaggio interpretato da Luke Thompson e la cui storia è basata sul romanzo La proposta di un Gentiluomo.