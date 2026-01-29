Grande Fratello, annunciata la data ufficiale: Ilary Blasi al posto di Signorini

Ilary Blasi torna alla conduzione del Grande Fratello. Mediaset conferma il format rinnovato e rivela la data di debutto su Canale 5.

Alle polemiche delle ultime ore e la replica di Gerry Scotti, Mediaset risponde con un comunicato ufficiale dove l’azienda ha annunciato il ritorno del Grande Fratello. Al centro del progetto ci sarà Ilary Blasi, che torna alla conduzione del reality show in una versione completamente rivisitata. Ecco, a seguire, la data ufficiale e le novità.

Ilary Blasi confermata alla conduzione del Grande Fratello

La nuova edizione del Grande Fratello segnerà un ritorno importante: quello di Ilary Blasi alla guida del programma. Già conduttrice di passate edizioni, subentra ad Alfonso Signorini in un momento di rinnovamento per il reality più longevo della televisione italiana.

La data ufficiale e le novità

Mediaset ha confermato la scelta in una nota ufficiale, dichiarando: “La prossima sarà un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva“. Il programma, previsto per metà marzo, prevede tante novità.

Nella nota ufficiale si legge: “Il programma andrà in onda per un ciclo di sei settimane. Il progetto sarà sviluppato e prodotto da Endemol Shine Italy, che si impegnerà a realizzare un Grande Fratello con un approccio nuovo pur nel rispetto dell’identità del format“.

Una decisione precisa, che punta a ridurre i tempi morti e concentrare l’attenzione sulle dinamiche principali che si sviluppano all’interno della Casa. La narrazione, così, si farà più compatta e incisiva, valorizzando relazioni, contrasti e momenti chiave della convivenza.

Al momento, la conduttrice Ilary Blasi, che nella serata di ieri, 28 gennaio 2026, ha condiviso una sua foto mentre guarda Chi l’ha visto?, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale attraverso i suoi profili social.