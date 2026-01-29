Loredana Lecciso, il retroscena su Al Bano e la nascita di Jasmine: “Voleva mantenere un segreto”

Loredana Lecciso si confessa a La Volta Buona: per la prima volta svela il retroscena sul consiglio di Al Bano per la nascita di Jasmine.

Nella puntata del 29 gennaio 2026 di La Volta Buona, Loredana Lecciso ha parlato apertamente dei primi momenti della sua relazione con Al Bano. Dopo l’ospitata del cantante nella stessa trasmissione, in cui aveva parlato della possibilità di sposare la sua compagna, è stata proprio la showgirl a condividere alcuni dettagli mai rivelati prima, in particolare legati alla nascita della loro primogenita, Jasmine.

Loredana Lecciso, il retroscena sulla nascita della figlia avuta con Al Bano

Rispondendo a La Volta Buona alla domanda di Caterina Balivo su quanto siano riusciti a vivere in maniera riservata il loro rapporto, Loredana Lecciso ha ammesso: “Segreta pochi mesi, perché poi dopo nemmeno un anno è arrivata Jasmine. Lì era un po’ difficile“. Un amore che, nonostante il tentativo iniziale di rimanere lontano dai riflettori, ha dovuto presto confrontarsi con la realtà della maternità.

Durante il racconto, la Lecciso ha svelato un dettaglio mai condiviso prima: “Tu pensa che Al Bano mi aveva suggerito di partorire all’estero. Questa è una cosa che non so perché sto dicendo, non l’ho mai raccontata. Però, è vero, di far nascere Jasmine all’estero e di mantenere un segreto.” Una proposta che, con il senno di poi, suscita in lei qualche riflessione: “Non l’ho mai capito, adesso ci sto pensando, mi è venuto questo ricordo. Forse per certi versi sarebbe stato meglio“.

La decisione di restare in Italia per la nascita di Jasmine

Nonostante il suggerimento iniziale di Al Bano, la showgirl ha fatto una scelta diversa, più vicina al cuore: ha deciso di partorire a Lecce. Una scelta di Loredana Lecciso spiegata nel dettaglio durante l’intervista a La Volta Buona, che viene motivata dal sentimento di condividere quel momento con la propria famiglia.