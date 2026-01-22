Al Bano e Loredana Lecciso, arriva il matrimonio dopo 25 anni: la risposta che sorprende

Durante La Volta Buona, Al Bano ha parlato del futuro con Loredana Lecciso, accennando a un possibile matrimonio dopo 25 anni.

Durante la puntata del 22 gennaio 2026 de La Volta Buona, si è celebrato un traguardo importante per Al Bano: i 60 anni di carriera. Ma, accanto ai ricordi e agli omaggi, c’è stato anche spazio per la vita privata. Quando si parla del cantante di Cellino San Marco, infatti, non mancano le polemiche come quella dei giorni scorsi con Romina Power e la canzone “Felicità“, ma inevitabilmente si finisce per parlare di Loredana Lecciso e della loro lunga storia d’amore. Ecco, a seguire, la rivelazione del cantante su un futuro matrimonio.

Il primo incontro tra Al Bano e Loredana Lecciso

A raccontare le origini della loro storia è stata Loredana Lecciso, intervistata dal Corriere della Sera. La showgirl ha ricordato il primo incontro con Al Bano, avvenuto a Lecce, nella scuola che frequentava sua figlia: “La mia primogenita Brigitta frequentava un istituto di suore a Lecce, e anche le sue figlie. Ci siamo conosciuti lì. Io ero già separata. Un giorno gli chiesi un’intervista“.

Il contatto si intensificò quando, durante una giornata qualsiasi, ricevette una chiamata dal cantante: “Gli lasciai il mio numero. ‘Sì, sì con piacere’, mi rispose. Un giorno, stavo comprando un computer a Lecce, lui mi chiamò dall’estero. E mi colpì che si fosse ricordato di questa intervista“.

Poco dopo, il cantante la invitò a visitare la sua tenuta: “Mi propose di andarlo a trovare: voleva farmi vedere dei laghetti molto belli. Mi piaceva parlare con lui al telefono. Ci andai, con mia sorella mi sembra… tra l’altro lui ci confondeva, all’inizio“.

Un amore lungo 25 anni: la rivelazione su un possibile matrimonio

Nel corso dell’intervista a La Volta Buona, il cantante di Cellino San Marco è stato stuzzicato dalla conduttrice Caterina Balivo sulla possibilità di un matrimonio con Loredana Lecciso, sua compagna da 25 anni e madre dei suoi due figli, Jasmine e Al Bano Jr (detto Bido).

La risposta del cantante è arrivata con il suo consueto tono diretto ma affettuoso: “Ci dobbiamo ancora sposare, c’è tempo per il matrimonio. Il matrimonio mentale c’è totale, due figli straordinari. Quello cartaceo aspettiamo un po’. È d’accordo pure sia chiaro“.

Una risposta che conferma il forte legame tra i due, ma che lascia ancora in sospeso la questione dell’atto ufficiale. Ha aggiunto, con una punta di mistero: “L’altro cartaceo lo faremo, dobbiamo scegliere il momento giusto per farlo“. E a chi voleva saperne di più, ha risposto con ironia: “Vuoi sapere perché? Non te lo dico“.