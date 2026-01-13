Romina Power gela sul periodo d’oro con Al Bano: “Avevo gli incubi, non era quello che amavo”

Ospite di Supernova, Romina Power rivela di non essersi mai sentita rappresentata dalla musica fatta con Al Bano e spiega perché non voleva incidere Felicità.

Mentre Loredana Lecciso in una lunga intervista parla dei momenti più difficili della relazione con Al Bano, Romina Power apre il cuore sul rapporto complesso con la musica che ha segnato la sua carriera in coppia con l’ex compagno. Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, la cantante ha affrontato con sincerità il tema del successo e del suo rapporto con la canzone Felicità.

Romina Power: “Non era il mio genere, lo facevo per gli altri”

Nel corso dell’intervista a Supernova, Romina Power ha raccontato di aver vissuto con inquietudine il periodo di maggior successo artistico: “Il periodo in cui avevo gli incubi era quando avevamo il massimo successo. Non ero appagata, non mi sentivo appagata anche perché la musica che faccio con Al Bano non è quella che io ascolto“.

Pur riconoscendo il valore affettivo che le canzoni avevano sul pubblico, la cantante ha chiarito che si trattava di un repertorio in cui non si è mai identificata completamente: “Non è il mio genere in fondo però lo facevo perché faceva piacere agli altri, però non è il genere che io ascolto o che amo“.

Alessandro Cattelan ha compreso la sua riflessione, commentando: “Questa è una cosa che un po’ capisco possa far soffrire quando non ti riconosci anche magari nel tuo pubblico“.

L’amore e odio per la canzone ‘Felicità’

Il momento più sorprendente dell’intervista a Supernova è arrivato quando Romina Power ha parlato di Felicità, la canzone più iconica del duo. “Cioè lo ami lo stesso perché vedi che quando nei concerti parte Felicità, come fai a non amare quel momento? Tutti balzano in piedi, impazziscono. Vorrebbero sentire un concerto tutto di Felicità però io non la volevo neanche incidere, la trovavo una canzone banale“.

Alla domanda se oggi quel brano abbia assunto un altro significato, l’ex di Al Bano ha risposto con sincerità disarmante: “Non l’ascolto quando sto a casa però quando parte durante i concerti quell’elettricità che arriva dal pubblico è contagiosa e ti fa piacere…“.