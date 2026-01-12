“Una storia affollata, piena di interferenze”: Loredana Lecciso svela i retroscena con Al Bano

Loredana Lecciso si racconta al Corriere della Sera: l’incontro con Al Bano, il primo appuntamento e le difficoltà.

Mentre la figlia Jasmine Carrisi la punzecchia a La Volta Buona per la sua attuale vita da ‘pensionata‘, Loredana Lecciso ha scelto le pagine del Corriere della Sera per raccontarsi senza filtri. In un’intervista ricca di retroscena, la showgirl salentina ripercorre la sua intensa e discussa relazione con Al Bano, un amore nato per caso e vissuto sotto i riflettori, tra passioni, fraintendimenti e interferenze…

Loredana Lecciso e il primo appuntamento con Al Bano

L’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano è nato in modo del tutto casuale. “Ci siamo conosciuti lì“, racconta al Corriere della Sera, riferendosi a una scuola di suore a Lecce, frequentata sia dalla sua primogenita Brigitta che dalle figlie del cantante.

“Io ero già separata“, aggiunge. Un giorno, incuriosita, gli chiese un’intervista e gli lasciò il suo numero. “Sì, sì con piacere“, fu la risposta del cantante. Il gesto che l’ha sorpresa fu la telefonata ricevuta da lui mentre si trovava all’estero: “Stavo comprando un computer a Lecce, lui mi chiamò dall’estero. E mi colpì che si fosse ricordato di questa intervista“.

Una volta rientrato, l’artista la invitò a Cellino San Marco per una passeggiata tra i laghetti: “Voleva farmi vedere dei laghetti molto belli“. Nonostante fosse inverno, quel primo appuntamento rimase speciale. “Faceva freddo, ma la passeggiata fu bellissima. E poi lui fa sempre uscire il sole“.

“Molto affollata la nostra unione, piena di interferenze”

La relazione tra Al Bano e Loredana Lecciso è stata spesso sotto i riflettori e bersaglio del gossip. “Scrivevano che ci eravamo separati e intanto continuavamo a vivere insieme. Sono stati i nostri periodi più intensi“.

Ma i veri problemi sono arrivati dall’esterno: “Nella nostra storia si sono intromesse troppe persone, di famiglia e non. Era molto affollata la nostra unione, piena di interferenze“. Però non si sottrae alle proprie responsabilità: “Non posso solo dare la colpa agli altri. Devo assumermi le mie responsabilità, ho fatto degli errori, sono stata molto impulsiva“.