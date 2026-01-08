“Fa la vita da pensionata…”: frecciatina su Loredana Lecciso in diretta TV

Jasmine Carrisi a “La Volta Buona” racconta le differenze tra Al Bano e Loredana Lecciso, oggi più riservata e lontana dai riflettori.

Jasmine Carrisi è tornata protagonista nel salotto televisivo di “La Volta Buona“, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In passato era stata ospite per parlare anche del suo rapporto con la chirurgia estetica, ma questa volta l’attenzione si è concentrata sulla sua famiglia. Dopo la visione di un filmato in cui i suoi genitori, Al Bano e Loredana Lecciso, sono stati intervistati a “Domenica In“, la figlia ha offerto un punto di vista personale e ironico sulla loro quotidianità.

Loredana Lecciso e la scelta di allontanarsi dai riflettori

Nell’intervista a “Domenica In“, Loredana Lecciso ha confermato di vivere un momento particolare, segnato dalla volontà di tenersi lontana dalla scena pubblica. “In questa fase non amo particolarmente alcun tipo di esposizione“, ha dichiarato la showgirl.

Ha concluso dicendo: “Le cose più autentiche sono quelle che già abbiamo. La mia attenzione è rivolta a tutto ciò che è più vero e quotidiano. Sto bene nel mio“.

“Fa la vita da pensionata”: la replica di Jasmine Carrisi

Durante la trasmissione “La Volta Buona“, Jasmine Carrisi ha raccontato con spontaneità le differenze nello stile di vita dei suoi genitori. Parlando del padre Al Bano, ha detto: “Mio papà ha più di 80 anni anche se ne dimostra molto meno. Una sua giornata tipo è lo chiami ‘papà cosa fai?’ e ‘allora sono appena atterrato dopo 10 ore di volo, tra un’ora ne ho un altro poi un concerto’. Mille cose da fare“.

Al contrario, ha descritto la madre con toni affettuosamente ironici: “Invece c’è mia mamma che ne ha molti di meno, ne ha 50, e io le dico mamma sembri una pensionata. Andiamo a cena un po’ di vita…“. Ha poi aggiunto: “Lei fa la vita da pensionata, non le piace uscire, è mio papà che la sprona“.