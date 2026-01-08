Caterina Balivo, il malore raccontato in diretta: “Sono finita in ospedale, stavo malissimo”

La Volta Buona, Caterina Balivo confessa di essere finita in ospedale a Buenos Aires per un virus intestinale. Ecco cosa è successo.

A La Volta Buona, la trasmissione pomeridiana condotta da Caterina Balivo, si è parlato inaspettatamente di disagi di salute. Non solo ospite Jasmine Carrisi che ha parlato dei genitori Al Bano e Loredana Lecciso, ma anche l’inviato Domenico Marocchi ha raccontato in diretta di essere stato colpito da un virus intestinale. La stessa conduttrice ha condiviso un’esperienza simile vissuta durante un viaggio all’estero.

L’inviato de La Volta Buona alle prese con un virus intestinale

Durante il collegamento da Sanremo, nella puntata dell’8 gennaio 2026, Caterina Balivo si è subito interessata allo stato di salute del suo inviato: “Come stai Domenico? Sei guarito?“, ha chiesto.

Domenico Marocchi ha raccontato di aver iniziato l’anno in modo tutt’altro che tranquillo: “Questo inizio dell’anno è iniziato in maniera scoppiettante, a St. Tropez devo aver preso un virus intestinale forte.” Nonostante l’influenza, l’inviato ha continuato a lavorare, mantenendo il collegamento con il programma e raccontando le novità del Festival, tra cui l’annuncio di Max Pezzali super ospite di questa prossima edizione.

Caterina Balivo e il virus intestinale a Buenos Aires

Dopo il racconto di Domenico Marocchi, anche Caterina Balivo ha voluto condividere un episodio personale legato a un virus intestinale. Ha raccontato di essersi ammalata durante un viaggio a Buenos Aires: “Io a Buenos Aires l’ho preso, pensate me in ospedale… Internazionale questo virus“, ha detto con un sorriso.

Ha poi aggiunto: “Sono stata malissimo. Devo dire che sono stati molto attivi in aeroporto“, concludendo con un pensiero di gratitudine allo staff medico. Un siparietto che, tra una battuta e l’altra, ha mostrato il lato umano e autentico di chi lavora dietro le quinte e davanti alle telecamere, alle prese con piccoli imprevisti di salute che colpiscono proprio tutti.