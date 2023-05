Proviamo a scoprire qualcosa in più su Domenico Marocchi, giornalista della Rai più volte inviato di trasmissioni di successo.

Giornalista, speaker radiofonico e conduttore, Domenico Marocchi è uno dei volti più conosciuti delle trasmissioni Rai. Legato alla tv di Stato dal 2012, è stato inviato di numerosissimi trasmissioni di successo come Unomattina, La vita in diretta o Oggi è un altro giorno. Originario di San Benedetto del Tronto, vanta anche un certo seguito sui social: basti pensare che il profilo Instagram è seguito da più di 11mila follower.

La biografia e la carriera di Domenico Marocchi

Nato a San Benedetto del Tronto il 17 maggio del 1981 sotto il segno del Toro, Domenico Marocchi si è laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università di Bologna al Campus di Forlì ed è diventato giornalista professionista nel 2008.

Ha iniziato a lavorare come corrispondente di cronaca per le regioni Marche e Abruzzo per il tg di Canale Italia e, nello stesso tempo, ha lavorato per la redazione romana di Skytg24.

È stato stagista per il Tg1 e nel 2010 ha iniziato a lavorare come redattore e conduttore dei telegiornali dell’emittente Tvp, per cui ha anche condotto la trasmissione dedicata a gialli e misteri: Sherlock Holmes.

È stato conduttore di Progetto Comune su Tv Centro Marche, ha collaborato con il blog DavideMaggio.it e i settimanali Vero e Vero Tv, e nella stagione 2013-2014 è entrato a far parte della redazione del programma La vita in diretta come inviato.

Ha lavorato per Agorà, A conti fatti, Storie Italiane, e dal 2020 ricopre il ruolo di inviato per Oggi è un altro giorno. In occasione del Festival di Sanremo 2023 è stato inviato anche per Citofonare Rai 2 e ItaliaSì! dalla riviera ligure.

Nel 2021 si è cimentato con la conduzione radiofonica occupandosi della trasmissione Con chi vuoi su Rai Radio 2.

La vita privata di Domenico Marocchi

Su ciò che riguarda la vita privata di Domenico Marocchi si sa quasi nulla: non è noto se il giornalista sia sentimentalmente impegnato o single.

Dove vive Domenico Marocchi e quanto guadagna?

Non si sa con precisione dove viva Domenico Marocchi. Non ci sono informazioni in merito ai suoi guadagni.

3 curiosità su Domenico Marocchi

– È uno sportivo.

– Tra i suoi libri preferiti c’è Nova di Fabio Bacà.

– Il primo collegamento da inviato è stato in piazza per la discesa dei forconi a Roma.

