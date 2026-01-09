Max Pezzali, quanto guadagna il super ospite a Sanremo 2026: la polemica dopo l’annuncio

Max Pezzali, super ospite di Sanremo 2026: l’annuncio fa discutere per una dichiarazione di Mauro Repetto. E intanto si specula sul cachet.

L’annuncio di Max Pezzali come primo super ospite del Festival di Sanremo 2026 ha acceso i riflettori sul volto simbolo indelebile della musica italiana anni ’90, che sarà una presenza fissa sulla nave Toscana per tutta la durata della kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio. La notizia, però, non ha suscitato solo entusiasmo: un commento a distanza di Mauro Repetto, storico partner negli 883, ha dato il via a una sottile polemica. Parallelamente, cresce la curiosità intorno al tema dei compensi: è caccia alle cifre del cachet riservato al cantante.

Max Pezzali primo super ospite di Sanremo 2026: la “polemica” di Mauro Repetto

L’atmosfera di festa e attesa che circonda Sanremo 2026 è stata leggermente scossa dalle parole di Mauro Repetto, intervenuto in collegamento da Parigi durante una puntata del programma La volta buona.

Il contesto era quello dell’annuncio della presenza fissa di Max Pezzali come super ospite a bordo della nave del Festival, un ruolo di grande visibilità. L’altra metà degli 883, con tono tra l’ironico e l’allusivo, ha commentato indirettamente la notizia.

La frase che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata: “Le canzoni sono nostre. Se mi chiamano io sono pronto, che sia sul palcoscenico, che sia in birreria o che sia per lavare ai piatti, io sono pronto per venire a Sanremo e fare la reunion“. Una dichiarazione che sembra suggerire la volontà del cantante di essere coinvolto.

Il cachet di Max Pezzali per Sanremo 2026

Tra i tanti interrogativi emersi dopo l’annuncio di Carlo Conti, uno riguarda il compenso previsto per Max Pezzali. Al momento, non sono note le cifre precise relative al suo cachet. Tuttavia, basandosi sulle stime pubblicate lo scorso anno da Capital.it, si ipotizza che i super ospiti riceveranno un compenso simile a quello dei co-conduttori del Festival, con cifre che variano tra i 20.000 e i 40.000 euro.

Questa stima, pur non confermata ufficialmente, rappresenta un riferimento utile per comprendere il possibile valore economico della partecipazione del cantante al Festival di Sanremo 2026.