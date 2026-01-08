Nell’edizione serale del TG1, Carlo Conti ha svelato che Max Pezzali sarà ospite fisso sulla nave Costa per tutta la durata della kermesse.

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2026, e man mano il quadro della nuova edizione si arricchisce di ulteriori dettagli.

Dopo aver svelato i nomi dei Big in Gara e i titoli delle canzoni che saliranno sul palco dell’Ariston, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, ha aggiunto un ulteriore tassello durante l’edizione serale del Tg1.

Max Pezzali e il suo ruolo durante Sanremo 2026

Carlo Conti ha svelato che Max Pezzali sarà protagonista del cosiddetto “palco sul mare”.

Come riportato da Novella2000, il cantautore infatti, accompagnerà il Festival dal 24 al 28 febbraio, diventando presenza fissa sulla nave Costa, con un progetto speciale incentrato sui brani che hanno segnato la sua carriera e che continuano a essere tra i più amati dal pubblico italiano.

La comunicazione è arrivata in diretta televisiva, confermando ancora una volta la scelta di Conti di affidare al Tg1 gli annunci più significativi legati alla nuova edizione.

Le parole di Carlo Conti e il nuovo annuncio

Carlo Conti ha svelato in diretta televisiva il ruolo affidato a Max Pezzali: “Avete presente quella nave che getta l’ancora davanti a Sanremo?”, ha dichiarato il conduttore e direttore artistico, “Di solito su quel palco si alternavano diversi artisti, quest’anno ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa con la sua musica, energia, allegria: è Max Pezzali, che tutte le sere sarà con noi al festival”.

Conti ha poi aggiunto: “Sarà ogni sera una festa diversa con le canzoni di Max e la sua energia. Pezzali è amatissimo da tante generazioni”.

Come si legge sull’Ansa, il conduttore ha alimentato ulteriormente l’attesa del pubblico rivelando che lunedì 12 gennaio tornerà per un altro annuncio.

