Paura per Sara Carbonero: la giornalista spagnola è stata operata d’urgenza dopo un malore. Ecco le sue condizioni.

Mentre Serena Grandi spiazza su Enrica Bonaccorti, la notizia del ricovero urgente di Sara Carbonero scuote il mondo dello spettacolo. La giornalista spagnola, ex moglie del celebre portiere Iker Casillas, è stata colpita da un malore lo scorso 2 gennaio mentre si trovava in vacanza alle Canarie con il compagno José Luis Cabrera e alcuni amici. Secondo quanto riportato da Hola! ed ElEconomista, la Carbonero è stata operata d’urgenza subito dopo l’arrivo in ospedale. Ecco, a seguire, le sue condizioni.

Sara Carbonero e i precedenti problemi di salute

Il ricovero di Sara Carbonero ha inevitabilmente riportato alla mente il suo passato medico. Nel 2019, infatti, le era stato diagnosticato un tumore alle ovaie, che aveva affrontato con un’operazione e un ciclo di chemioterapia.

In quell’occasione, la giornalista aveva dichiarato: “Bisogna rendere normali queste cose, accadono a molte persone“. Due anni più tardi, durante un controllo, le era stato individuato un altro tumore, scoperto fortunatamente in tempo. Tuttavia, secondo le fonti citate, il malore e l’operazione subita a inizio gennaio non sarebbero collegati a quel precedente oncologico.

Il malore e l’operazione d’urgenza: le sue condizioni

Al momento, non è stato diffuso alcun bollettino ufficiale sulle condizioni di salute della conduttrice. Tuttavia, secondo quanto riportano i media spagnoli, Sara Carbonero è stabile, sveglia e vigile. Fonti vicine alla giornalista hanno dichiarato che non sarà necessario un trasferimento in elicottero verso un ospedale della terraferma. Il recupero proseguirà dunque nell’ospedale delle Canarie dove è attualmente ricoverata.

A starle vicino in questi giorni sono stati il compagno José Luis Cabrera e l’amica e collega Isabel Jimenez, che l’hanno accompagnata in ospedale. Anche l’ex marito Iker Casillas è stato informato dell’accaduto e, pur non essendo fisicamente presente, mantiene i contatti con le persone più vicine alla ex moglie per ricevere aggiornamenti sul suo stato di salute.