Nella puntata del 7 gennaio 2026 de La Volta Buona, Serena Grandi evita di parlare di Enrica Bonaccorti, rivelando tensioni.

Enrica Bonaccorti continua a combattare la sua malattia, e a La Volta Buona del 7 gennaio 2026 si torna a parlare di lei. Dopo la recente ospitata a Domenica In, il suo nome è riemerso anche nel programma di Caterina Balivo, dove però l’attenzione si è spostata sul suo rapporto con Serena Grandi. Le due donne, un tempo molto legate, oggi sembrano distanti. Ecco cosa è successo durante la puntata…

La Volta Buona, Serena Grandi ‘evita’ di parlare di Enrica Bonaccorti

Nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, Serena Grandi è stata invitata a commentare la situazione di Enrica Bonaccorti dopo un filmato, ma ha evitato di rispondere direttamente. Alla domanda sul rapporto attuale con l’amica, l’attrice ha sviato il discorso tornando a parlare della morte di Brigitte Bardot, tema affrontato poco prima in trasmissione. Un cambio di argomento che non è passato inosservato alla conduttrice.

Caterina Balivo ha infatti sottolineato l’importanza del legame tra le due, ricordando che “è la madrina del suo unico figlio Edoardo“. A quel punto, l’attrice ha ammesso: “Abbiamo passato anni insieme fino a che io sono rimasta incinta. Ci siamo sentite per telefono da pochissimo tempo…“.

La rabbia di Serena Grandi per il compleanno mancato

La tensione è salita quando la conduttrice de La Volta Buona ha fatto notare che l’attrice aveva volutamente sviato il discorso. Di fronte all’insistenza di Caterina Balivo, Serena Grandi ha espresso chiaramente il suo disappunto: “Sono arrabbiata con Enrica perché non mi ha inviato al suo compleanno, alla sua festa. Sono molto arrabbiata…“.

La festa a cui fa riferimento è quella del 18 novembre, un compleanno celebrato in modo intimo, organizzato in casa da Enrica Bonaccorti. Una scelta dettata probabilmente dalla volontà di circondarsi solo delle persone più vicine, in un momento difficile segnato dalla diagnosi di tumore al pancreas.

Le parole dell’attrice lasciano un certo senso di perplessità, chissà se nei prossimi giorni arriveranno ulteriori chiarimenti.