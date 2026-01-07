Emergono nuovi dettagli sulla morte di Brigitte Bardot: il marito Bernard d’Ormale rivela per la prima volta la causa della scomparsa della celebre attrice.

Non solo le battaglie per il suo patrimonio, dopo la morte di Brigitte Bardot emergono nuovi dettagli sulla sua salute. A parlare è il marito Bernard d’Ormale, che ha rivelato per la prima volta la causa della scomparsa dell’attrice. La notizia arriva proprio nel giorno dei funerali della diva, celebrati in forma privata a Saint-Tropez.

Brigitte Bardot, i funerali a Saint-Tropez: ma non secondo le sue volontà

I funerali di Brigitte Bardot si svolgono oggi, 7 gennaio, nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption a Saint-Tropez, in forma strettamente privata. Dopo la cerimonia, sarà sepolta nel cimitero marino della città, dove si era ritirata ormai da tempo.

Una scelta che, tuttavia, non rispecchia le volontà della stessa attrice, che avrebbe desiderato essere sepolta nel giardino della sua casa, La Madrague, accanto ai suoi amati animali.

Alla cerimonia prenderà parte Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, sostenuta in passato da Bardot. La politica ha ricordato la diva con parole forti: “Donna eccezionale, incredibilmente francese: libera, indomita e intransigente“. Assente invece il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, nonostante fosse stato il primo a proporre un omaggio nazionale in memoria dell’attrice.

La causa della morte svelata dal marito Bernard d’Ormale

Bernard d’Ormale, ex politico del Front National e marito di Brigitte Bardot dal 1992, ha svelato in un’intervista al settimanale Paris Match che l’attrice era malata di cancro. È la prima volta che viene resa nota la causa della sua morte.

“Brigitte ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita“, ha dichiarato il marito. Le sue parole confermano i due ricoveri a cui l’attroce si era sottoposta di recente, notizie che erano trapelate senza però che ne venissero spiegate le ragioni.

Anche in questa occasione, d’Ormale non ha specificato il tipo di tumore che ha colpito la moglie, mantenendo un certo riserbo.