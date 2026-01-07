Addio a Sidney Kibrick, la star bambino di Our Gang: ecco il ricordo del piccolo Woim che ha fatto ridere l’America.

Il nuovo anno inizia non solo con un grave lutto a Mediaset, ma anche con la scomparsa di una delle ultime icone dell’epoca d’oro dei bambini prodigio di Hollywood. Sidney Kibrick è stato uno dei volti più riconoscibili di Our Gang. La serie di cortometraggi che ha fatto la storia della comicità americana, diventando un simbolo della recitazione infantile negli anni della Grande Depressione.

Addio a Sidney Kibrick: l’infanzia sotto ai riflettori

Nato a Minneapolis il 2 luglio 1928, Sidney Henry Kibrick fu portato a Los Angeles da neonato con la sua famiglia. Il suo ingresso nel mondo del cinema fu del tutto fortuito. “Un uomo si avvicinò a noi, mi indicò e disse che avrebbe potuto ‘usare quel ragazzino nei film‘” ricordava l’attore, raccontando l’episodio che diede inizio alla sua carriera.

Spinto dai genitori, iniziò a recitare insieme al fratello maggiore Leonard. Entrambi apparvero in The Bowery (1933) di Raoul Walsh. Leonard entrò nel cast di Our Gang nel 1934, ma fu Sidney a restare nel cuore del pubblico grazie al personaggio di Woim, la spalla inseparabile del bullo Butch (Tommy Bond).

Una breve carriera da star e l’annuncio della morte

Lavorare da bambino in quel periodo non era semplice: “Avevamo due ore di scuola al mattino e poi lavoravamo dalle sei alle sedici ore fino alla fine” ricordava. Nonostante il carico di lavoro, conservava un buon ricordo dell’ambiente sul set: “C’era molto lavoro, non c’è dubbio, ma il nostro regista Gordon Douglas era un ragazzo fantastico, e riusciva davvero a tirare fuori il massimo da ogni ragazzo“.

All’epoca, Sidney Kibrick guadagnava 750 dollari a settimana, una cifra impressionante durante la crisi economica. Partecipò anche a film importanti, come Just Around the Corner (1938) con Shirley Temple e Jesse James (1939) con Tyrone Power.

Tuttavia, decise di lasciare il cinema a soli 15 anni. “I miei genitori volevano che continuassi, ma alla fine mia madre ha assecondato i miei desideri“, ha raccontato. L’uomo si è spento all’età di 97 anni in un ospedale di Northridge. La notizia della sua morte è stata confermata dalla figlia Jane Lipsic al Hollywood Reporter.