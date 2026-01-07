Fedez in vacanza a St. Moritz con Giulia Honegger e i figli: chalet a un prezzo folle per la nuova ‘famiglia allargata’.

Fedez ha scelto di iniziare il nuovo anno regalandosi qualche giorno di relax sulla neve con i figli Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Al suo fianco, in questa occasione speciale, c’è la nuova compagna Giulia Honegger, con cui sembra ormai inseparabile. Mentre la sua ex moglie ha passato un Capodanno da “single”, il rapper ha dato vita a una vacanza super lussuosa da ‘famiglia allargata’.

Fedez, la vacanza sulla neve con Giulia Honegger e i figli

Leone e Vittoria hanno trascorso il Natale con la mamma Chiara Ferragni, ma per l’Epifania sono stati affidati al papà, che ha deciso di portarli a St. Moritz, in Svizzera, in compagnia anche di Giulia Honegger.

La località scelta non è passata inosservata: a rivelarla è stata una dolce foto della figlia in tenuta da “pattinatrice sul ghiaccio“, immortalata sullo sfondo del Pink Mirror Carousel, la nuova opera firmata dall’artista Carsten Höller.

La presenza dei quattro a St. Moritz conferma il clima di ritrovata serenità che Fedez e l’imprenditrice digitale sono riusciti a creare dopo la separazione, avvenuta circa due anni fa.

La vacanza da ‘famiglia allargata’: quanto costa lo chalet

A giudicare dagli scatti condivisi sui social, come riportato da Fanpage, Fedez e Giulia Honegger, insieme a Leone e Vittoria, stanno trascorrendo questi giorni invernali nell’appartamento Piz Hotel, parte del gruppo The Luxury Chalet.

Si tratta di una dimora privata composta da tre camere da letto, tre bagni, una cucina moderna e ampi balconi panoramici, arredata in perfetto stile montano contemporaneo. Non mancano arredi sofisticati, maxi divani di design e ambienti pensati per il relax, capaci di coniugare estetica e comfort.

Un soggiorno che ha il sapore dell’esclusività anche nel prezzo: secondo quanto riportato sul sito ufficiale, le tariffe vanno da 9.000 franchi svizzeri (circa 9.600 euro) a settimana in bassa stagione, fino a 30.000 franchi svizzeri (circa 32.300 euro) in alta stagione, come quella attuale.