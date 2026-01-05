Chiara Ferragni, finita la relazione con Tronchetti Provera: nella sua vita potrebbe esserci un nuovo amore, ecco chi è.

Dopo il viaggio da “single” prima di Capodanno e le insistenti domande su che fine avesse fatto Tronchetti Provera, sembra che per Chiara Ferragni il 2026 sia iniziato con un cambiamento importante nella sua sfera sentimentale. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter, l’influencer si starebbe avvicinando a una nuova figura maschile: ecco chi è.

La fine ufficiale della storia con Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni avrebbe chiuso definitivamente la relazione con Giovanni Tronchetti Provera. A confermarlo è Gabriele Parpiglia, che racconta come il manager sia tornato con la sua ex moglie Nicole Moellhausen.

I due sono stati visti a Portofino in compagnia dei loro tre figli, e le immagini pubblicate dalla rivista Chi mostrano un ritrovato equilibrio di coppia, rafforzato da uno scatto che li ritrae abbracciati.

Nel frattempo, l’influencer è volata in Colombia con la sua famiglia Una rottura che, secondo quanto già anticipato nei mesi scorsi dal giornalista, sarebbe stata condizionata anche dal “rifiuto della famiglia di lui” nell’accettare l’imprenditrice digitale.

La nuova relazione per Chiara Ferragni: ecco chi è

Ma il nuovo anno potrebbe già aver portato con sé un nuovo capitolo per la vita sentimentale dell’imprenditrice digitale. Gabriele Parpiglia rivela nella sua newsletter: “Una nostra fonte ci ha rivelato che Chiara frequenterebbe un procuratore sportivo. Queste le news in evoluzione“.

Secondo quanto riportato nella newsletter, la nuova frequentazione di Chiara Ferragni sarebbe stabile e avrebbe anche previsto un viaggio insieme: “Ci hanno anche rivelato che il procuratore sportivo di calcio doveva partire con la famiglia Ferragni in Colombia, ma il calciomercato lo ha tenuto fermo“.

Le premesse per il 2026 sembrano dunque positive, con una nuova conoscenza maschile che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante.