Chiara Ferragni avvistata da sola in aereoporto: il viaggio accende nuovi interrogativi sulla sua vita privata con Tronchetti Provera.

Dopo l’ultima udienza dell’anno per il caso del Pandoro-gate, un video esclusivo di Leggo mostra Chiara Ferragni all’aeroporto di Madrid mentre si imbarca su un volo per Medellín, in Colombia. Ma a colpire è un dettaglio che non è passato inosservato: è sola, senza i figli – che in questi giorni sono con Fedez – e soprattutto senza Giovanni Tronchetti Provera, il compagno con cui non si fa vedere da settimane…

Chiara Ferragni in partenza da sola: il look rilassato

Nel video, riportato da Leggo, Chiara Ferragni si mostra con un look comodo e rilassato: jeans, capelli sciolti, trucco leggero e una felpa grigia del suo brand, con la scritta “It’s gonna be incredible“. Una scelta semplice ma d’impatto, che sembra quasi voler lanciare un messaggio. Ma a cosa si riferisce quel “incredible”? Al viaggio, a un nuovo progetto, o forse a un cambiamento personale?

L’assenza di Tronchetti Provera e il silenzio sul suo viaggio

Il volo per Medellín, secondo Leggo, dovrebbe atterrare intorno alle due di notte (ora locale), ma i motivi della trasferta restano avvolti nel mistero. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Chiara Ferragni, nessun indizio su lavoro o vacanza. E ovviamente, zero accenni alla situazione sentimentale.

La storia con Giovanni Tronchetti Provera è sempre stata all’insegna della discrezione, ma da un po’ di tempo i due non appaiono più insieme. Il fatto che l’imprenditrice digitale sia partita per la Colombia senza di lui ha riacceso le voci su una possibile crisi.

C’è chi parla di un periodo di distanza strategica per evitare l’esposizione mediatica, chi invece vede in questo viaggio un chiaro segnale di raffreddamento nel rapporto. Altri ancora, più cauti, ipotizzano una semplice pausa personale, magari per staccare la spina dopo settimane complicate.

Va detto che, sebbene fosse da sola nel video, secondo Leggo con lei ci sarebbero la sorella Valentina e il fidanzato di quest’ultima. Quindi, non proprio un viaggio in solitaria ma l’assenza del nuovo compagno resta comunque il punto su cui tutti si interrogano.