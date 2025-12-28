Brigitte Bardot, icona di femminilità e di stile, è morta. L’attrice ha avuto una carriera ricca di successi e soddisfazioni.

Brigitte Bardot, l’indimenticabile B.B., è morta. L’attrice francese, classe 1935, ha fatto sognare milioni di uomini e ha ispirato altrettante donne sparse in ogni angolo del globo. Un mito, un’icona di bellezza e stile, una personalità forte e, talvolta, sui generis.

La sua scomparsa non è soltanto una perdita per il mondo del cinema, che aveva ormai lasciato da tempo, ma anche per quello delle associazioni animaliste. L’attrice, infatti, era un’attivista e nel 1986 aveva dato vita alla Fondazione Brigitte Bardot per il Benessere e la Protezione degli Animali.

Brigitte Bardot è morta: addio B.B.

Classe 1935, Brigitte Bardot è nata il 28 settembre a Parigi da Louis “Pilou” Bardot e Anne-Marie Mucel. Cresciuta in una famiglia benestante, la sua infanzia non è stata particolarmente felice fino a quando i suoi genitori non l’hanno iscritta ad una scuola di danza. Aveva soltanto 7 anni, ma capì subito che il suo lavoro avrebbe avuto a che fare con il palcoscenico.

A 15 anni ha iniziato a lavorare presso la rivista ELLE, ma l’incontro con il regista Marc Allégret la porta, poco dopo, ad abbandonare la redazione. Il 1952 è l’anno del debutto al cinema, con il film Le Trou Normand di Jean Boyer. Poco dopo, appena ha compiuto 18 anni, Brigitte ha sposato il suo primo grande amore: il regista Roger Vadim.

Da questo momento in poi, la Bardot diventa famosa in ogni angolo del globo e assume il soprannome di B.B. Icona di stile ed eleganza, gli occhi dei media di tutto il mondo sono puntati su di lei. Nella sua carriera ha girato oltre 50 film. Tra i più popolari, ricordiamo: La linea francese, Piace a troppi, Dottore in alto mare, Elena di Troia, Atto d’amore, Mademoiselle Pigalle, Vita privata ed Erasmo il lentigginoso. A soli 39 anni, la Bardot decide di ritirarsi dalle scene e abbandona il mondo della recitazione.

Tra l’amore per gli uomini e quello per gli animali

Nel 1957 si separa dal marito Roger Vadim e due anni dopo giura amore eterno all’attore Jacques Charrier. Quest’ultimo le regala la gioia di diventare madre: nel 1960 nasce l’unico figlio Nicolas-Jacques. A due anni di distanza da questo bellissimo evento, anche il secondo matrimonio giunge al capolinea.

In seguito, precisamente nel 1966, Birigitte Bardot perde la testa per il playboy tedesco Gunther Sachs e lo sposa senza pensarci troppo. L’unione dura soltanto tre anni. A 58 anni, l’attrice convola a nozze con Bernard d’Ormale, esponente politico della destra francese.

Abbandonate le luci dei riflettori, ha dedicato la sua vita agli animali. Nel 1986 ha dato vita alla Fondazione Brigitte Bardot per il Benessere e la Protezione degli Animali, finanziandola con 3 milioni di franchi, raccolti vendendo all’asta numerosi oggetti personali, compresi i gioielli.