Rosario Fiorello si apre e racconta per la prima volta una paura che lo accompagna da sempre. Ecco cosa ha detto.

Fiorello è da sempre noto per la sua energia travolgente, il sorriso contagioso e la sua innata capacità di far divertire. Tuttavia, dietro questa immagine sempre brillante, si cela una paura profonda che in pochi conoscono. Attualmente è al timone de La Pennicanza, il programma che conduce insieme a Fabrizio Biggio su Rai Radio2. In un numero del magazine Gente, lo showman siciliano ha fatto una confessione, rivelando un lato più intimo e vulnerabile.

Fiorello e il possibile ritorno al Festival di Sanremo

Nel frattempo, tra una puntata e l’altra de La Pennicanza, Fiorello è tornato a far parlare di sé anche per un altro motivo. In un articolo pubblicato da Il Messaggero, si è accennato a un possibile ritorno sul palco del Teatro Ariston.

L’ipotesi ha scatenato la reazione ironica del conduttore: “Fiorello e Amadeus, operazione ritorno’. Si parla di un possibile Sanremo con me e Amadeus… Io chiedo il divorzio! E già che ci sono… chiedo pure gli alimenti! Perché Amadeus gli alimenti ce l’ha…!“.

La confessione sulla sua paura profonda

Tornando alla sua più grande paura. Tra i personaggi noti elencate dal magazine Gente, spicca anche quella di Rosario Fiorello. Lo showman siciliano ha infatti confessato: “Io non ho paura di volare, ho paura di cadere!“. Una frase che racchiude perfettamente il senso della sua fobia: non il volo in sé, ma il timore di un possibile incidente.

Non è l’unico a soffrire di aerofobia. Più del 2,5% della popolazione mondiale convive con questa paura, anche se la probabilità che un aereo cada è estremamente bassa: solo 1 su 11 milioni. Per fare un confronto, la probabilità di un incidente in auto è di 1 su 5000, quindi enormemente più alta.