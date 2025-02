Quanto è cambiata negli anni Rose Villain? Il prima e il dopo sconvolgente della cantante col caschetto azzurro.

Hit di successo e la partecipazione al Festival di Sanremo hanno reso Rose Villain una delle cantanti più popolari d’Italia degli ultimi tempi, ma quanto è cambiata negli anni? Il suo look, caratterizzato dal suo immancabile caschetto azzurro, non è sempre stato così, e negli anni ha subìto una trasformazione enorme. Scopriamo il prima e il dopo della famosa cantante.

Rose Villain: gli esordi

Oggi siamo abituati a vedere Rose Villain con il suo caschetto azzurro e le labbra carnose, ma non è sempre stato questo il suo aspetto.

Il suo debutto è stato oltreoceano, negli Stati Uniti, dove si era trasferita quando aveva solamente 18 anni. È il 2016 quando pubblica il suo primo singolo da solista. Qui una foto di quel periodo.

Capelli lunghi e neri, così si presenta la giovane cantante al panorama musicale internazionale. Ben presto, però, inizia a giocare con il colore dei capelli, sperimentando il rosa, il biondo e così via.

Qui una foto del periodo rosa.

Nel 2017 la cantante sfoggia ancora il suo look rosa, prima della nuova trasformazione.

A seguire è arrivato il periodo del biondo nel 2018.

L’anno successivo, invece, è stato quello del castano.

Rose Villain: il debutto in Italia

Dopo aver sperimentato vari altri look, nel 2020 ha il suo debutto in Italia, e rapidamente raggiunge il successo anche in patria.

Qui una foto del 2020 in cui sfoggia il suo nuovo look.

Infine, nel 2020 arriva la trasformazione definitiva: l’iconico caschetto blu, che la cantante inaugura pubblicando una foto e scrivendo in didascalia “The blue era“.

Rose Villain: prima e dopo

Negli anni Rose Villain ha subito un’enorme trasformazione fisica oltre che del look. I fan hanno notato che la cantante sfoggia un naso perfetto, forse fin troppo per essere del tutto naturale.

Anche le labbra appaiono più carnose rispetto agli esordi, il che fa pensare che la cantante sia ricorsa alla medicina estetica.

Ma ecco come appare la nota cantante oggi.