Alfonso Signorini chiude il suo profilo Instagram: bufera dopo le accuse di Fabrizio Corona

Dopo le accuse di Fabrizio Corona, Alfonso Signorini disattiva il suo profilo Instagram: le parole del suo legale.

Il profilo Instagram di Alfonso Signorini è stato disattivato. Una decisione che non è passata inosservata, visto che l’account contava oltre un milione di follower ed era uno dei principali canali con cui il conduttore comunicava con il pubblico. Dopo l’arrivo del comunicato ufficiale e il “giallo” sul silenzio di Mediaset, nuovo colpo di scena: la scelta di sparire dai social arriva a pochi giorni dalle pesanti accuse rivoltegli da Fabrizio Corona nel programma “Falsissimo“.

Alfonso Signorini disattiva il suo profilo Instagram

Da qualche ora, come riportato da Today, l’account Instagram di Alfonso Signorini non risulta più accessibile. Nessuna comunicazione diretta ha preceduto la decisione, ma il tempismo non lascia dubbi: la disattivazione del profilo arriva poco dopo l’episodio di “Falsissimo” in cui Fabrizio Corona ha lanciato accuse molto gravi contro il conduttore del Grande Fratello Vip.

Secondo quanto dichiarato dall’ex re dei paparazzi, Signorini avrebbe utilizzato metodi discutibili per reclutare alcuni concorrenti nelle edizioni passate del reality. Il conduttore, fino a questo momento, ha scelto di non rispondere pubblicamente. Nessun post, nessun commento social. L’unica presa di posizione è arrivata per via legale, con la gestione dell’intera vicenda affidata ai suoi avvocati.

Le parole della difesa legale

A esprimere la posizione di Alfonso Signorini è stato l’avvocato Andrea Righi, che ha parlato alla vigilia di Natale in merito alla situazione del suo assistito: “È molto rammaricato per la montagna di fango che lo ha investito“, ha affermato. Nonostante la complessità del momento, Signorini non intende restare passivo.

Ha infatti sottolineato: “È estremamente determinato e fiducioso di poter presto ristabilire la verità dei fatti. Verità che potrebbe in futuro emergere anche da elementi nuovi e sorprendenti“. Nei giorni scorsi, l’avvocato ha depositato una querela presso la Procura di Milano contro Fabrizio Corona. Questo passaggio ha dato ufficialmente il via a un’inchiesta, portando all’iscrizione dell’ex re dei paparazzi nel registro degli indagati per revenge porn.