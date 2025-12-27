Endemol Shine Italy interviene sul caso Alfonso Signorini con un comunicato ufficiale. Intanto, “giallo” sul silenzio di Mediaset.

Dopo l’esplosione mediatica del cosiddetto “caso Signorini“, scaturito dai video diffusi da Fabrizio Corona, la vicenda continua a far discutere e a sollevare interrogativi sull’organizzazione del Grande Fratello. Mentre una voce amica confessa come sta Alfonso Signorini dopo lo scandalo, il silenzio di Mediaset resta assordante. L’unico intervento ufficiale arriva da Endemol Shine Italy, casa di produzione del reality, che ha diramato un comunicato per chiarire la propria posizione.

Caso Signorini: il comunicato di Endemol Shine Italy

Endemol Shine Italy, come riportato da Fanpage, ha scelto di intervenire pubblicamente per rispondere alle accuse circolate nelle ultime settimane in merito ad alcune passate edizioni del Grande Fratello. Nella nota ufficiale, la società afferma di prendere atto “con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma“.

A tutela della reputazione del format e del lavoro svolto negli anni da collaboratori e professionisti, il comunicato sottolinea che l’azienda “si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo“.

Inoltre, Endemol Shine Italy dichiara di aver già avviato “le verifiche interne previste con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma“.

Una presa di posizione netta, ma che non entra nel merito delle dichiarazioni specifiche fatte da Fabrizio Corona o da altri soggetti coinvolti, in quanto “nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità che stanno conducendo le doverose verifiche“.

Il “giallo” sul silenzio di Mediaset

Se il comunicato di Endemol Shine Italy rappresenta un primo passo verso il chiarimento della vicenda, resta un punto interrogativo pesante: la totale assenza di commenti da parte di Mediaset.

Nonostante la bufera mediatica e le apparizioni televisive di Alfonso Signorini, impegnato nella promozione del suo libro, dai vertici dell’emittente non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale. Il silenzio si trasforma così in un vero e proprio “giallo“, alimentando speculazioni su eventuali valutazioni in corso o su una strategia attendista, forse dettata dall’inchiesta aperta dalla Procura.