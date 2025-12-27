Possibile rottura tra Elodie e Andrea Iannone: spunta il “like” sospetto dell’ex Marracash, ecco le indiscrezioni.

Negli ultimi giorni, il gossip italiano è esploso con una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: Elodie e Andrea Iannone si sarebbero detti addio. Una rottura che nessuno si aspettava, soprattutto dopo anni di apparente serenità. Ma a sorprendere ancora di più è stato il ritorno di Marracash, l’ex storico della cantante, che con un semplice “like” ha rimesso benzina sul fuoco delle indiscrezioni. Dopo l’annuncio dello stop, diverse voci parlavano di una gravidanza, ma invece la realtà potrebbe essere ben diversa.

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati: le parole degli esperti

A lanciare l’indiscrezione, come riportato da Today, sono stati due noti esperti di gossip: Alessandro Venza e Alessandro Rosica. Il primo ha parlato di una “crisi profonda” tra Elodie e Andrea Iannone, legata a “lavoro, viaggi e interessi diversi” che avrebbero portato la coppia ad allontanarsi sempre di più. Rosica, invece, è stato ancora più netto, parlando apertamente di “rottura definitiva“.

Ad alimentare ulteriormente il sospetto, sono arrivate anche alcune mosse social della cantante. L’ex volto di Amici ha pubblicato su Instagram un carosello di foto che raccontano la sua giornata di Natale. Nelle immagini si vedono parenti, amici e familiari, ma non c’è traccia del suo compagno. Un’assenza che molti fan hanno notato subito, interpretandola come un possibile segnale di crisi.

Il “like” di Marracash che fa sognare i fan

A far parlare ancora di più, però, è stato un altro dettaglio social: Marracash, ex compagno di Elodie, ha messo un “like” al carosello natalizio postato dalla cantante. Un gesto semplice, ma sufficiente a riaccendere le speranze di chi non ha mai dimenticato la coppia.

Al momento, né la cantante né Andrea Iannone hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Nessuna conferma, ma nemmeno smentite. Resta dunque il silenzio dei diretti interessati, mentre il gossip continua a correre veloce.