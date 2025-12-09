Elodie, lunga pausa dalle scene: spunta l’ipotesi gravidanza. L’indiscrezione

Elodie annuncia una lunga pausa dalle scene e spunta un’indiscrezione su un progetto personale e dolcissimo. Ecco cosa potrebbe esserci dietro lo stop.

Elodie, reduce da un tour di enorme successo, ha annunciato nei giorni scorsi una pausa dalle scene. Ma dietro questo stop – comunicato tra applausi, commozione e tanta gratitudine – circolano alcune ipotesi che stanno facendo discutere. Nulla di confermato, solo suggestioni e indiscrezioni, ma abbastanza da alimentare un piccolo caso mediatico. Quali sarebbero i reali motivi della pausa che la cantante ha scelto di prendersi, in vista del ritorno sulle scene solo dal 2027?

L’annuncio tra emozione e lacrime

A dare il vero scossone ai fan è stato il recente concerto di Roma, durante il quale Elodie si è lasciata andare a un discorso che ha emozionato il pubblico. “Grazie veramente di cuore. È stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore. Vi ringrazio, spero che vi siate divertiti. Io ce la metto sempre tutta, con qualche errorino, ma siamo arrivati alla fine”, ha detto visibilmente commossa.

Poi la rivelazione che nessuno si aspettava: “Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa, perché mi fate venire voglia di lavorare tanto e non vedo l’ora di tornare da voi. Posso già dirvi che ritorno nel 2027, grazie”. Parole che hanno immediatamente scatenato domande e interpretazioni di varia natura.

A rendere il quadro ancora più intricato è un’indiscrezione riportata da Vanity Fair, firmata da Santo Pirrotta: “Mentre si spengono le luci dello show, si accendono le domande: cosa succederà adesso? C’è chi sussurra che stia progettando il matrimonio, forse persino di diventare mamma”.

Maternità in vista? Le parole di Elodie e l’indiscrezione

Il possibile motivo dietro la lunga pausa di Elodie non smette di alimentare ipotesi. Quella legata a una possibile maternità – sebbene mai confermata – non è affatto lontana da pensieri che la stessa cantante aveva confessato in passato.

A Che Tempo Che Fa, parlando delle sue ballerine, aveva ammesso: “Sono più grande di loro, per loro sono come una zia… Ho un’età da zia, anche da mamma… un’età giusta anche per…”. Quando Fabio Fazio le chiese: “Per cosa?”, dal pubblico arrivò la risposta: “Per procreare”. E lei, sorridendo, si era schermita: “Che sto diventando zia? No, per il momento ancora non mi ha chiamato mia sorella”.

A Vanity Fair aveva raccontato: “Ai figli ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l’ipotesi di congelare gli ovuli… Mi ha frenato la paura di non essere una brava madre”. E ancora: “La verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16… Ma si può essere Gian Burrasca e insieme una mamma?”. Oggi, la scelta di fermarsi per un anno riaccende le riflessioni. Che la pausa serva davvero per dedicarsi alla maternità o che si tratti solo dell’esigenza di ritrovare un equilibrio personale, una cosa è certa: Elodie ha promesso che nel 2027 tornerà, e che in testa “ha già tutto”.