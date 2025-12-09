Federica Pellegrini, ore di paura per la figlia Matilde: la foto dall’ospedale

Federica Pellegrini racconta su Instagram una notte di paura: la figlia Matilde colpita da convulsioni febbrili e il rientro urgente del marito Matteo Giunta.

Dopo l’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin, Federica Pellegrini è tornata sui social con un racconto molto diverso, carico di paura e preoccupazione. Una notte difficile ha colpito la famiglia Giunta-Pellegrini, quando la piccola Matilde si è sentita male nel sonno, scatenando momenti di panico e un immediato intervento medico. Ecco, a seguire, il racconto in un post su Instagram.

Ore di paura per Federica Pellegrini: la foto dall’ospedale

Federica Pellegrini ha condiviso l’episodio attraverso un post su Instagram, accompagnato da una tenera ma struggente immagine che la mostra accoccolata accanto alla figlia su un lettino d’ospedale. “Caro diario… Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo…“, scrive la campionessa, aprendo il cuore ai suoi follower.

Matilde, durante la notte, è stata colpita da un improvviso innalzamento della temperatura che ha causato una crisi: “Convulsioni febbrili, è la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi“. L’attacco è avvenuto mentre la bambina dormiva, rendendo difficile intervenire subito: “Le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…“.

La Divina descrive con dolore quei momenti terribili: “Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava…”. La bambina è stata prontamente soccorsa con un asciugamano bagnato per abbassare la febbre: “L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita)“.

Il rientro di Matteo Giunta e l’attesa in ospedale

Fondamentale anche il ruolo della madre di Federica Pellegrini, che ha cercato di tenere sveglia Matilde cantandole lungo il tragitto verso l’ospedale: “Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui …da ieri (8 dicembre)“.

Nel frattempo, Matteo Giunta, che si trovava all’estero, è subito rientrato: “È arrivato il pappo diretto dalla Polonia di corsa e siamo qui per lei…”. Ora l’unico desiderio della famiglia è tornare a casa e procedere con tutti gli accertamenti necessari: “Aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente e speriamo non capiti più cuore mio“.