Federica Pellegrini torna all’attacco: nuova frecciata a Filippo Magnini dopo Belve

Federica Pellegrini risponde alle parole di Filippo Magnini dopo l’intervista a Belve: a Verissimo la campionessa svela come ha reagito davvero alle sue parole.

Negli ultimi giorni, alcune dichiarazioni rilasciate da Filippo Magnani a Belve hanno riacceso un vecchio capitolo della vita sentimentale di Federica Pellegrini. La campionessa, oggi lontana da ogni dinamica di gossip e più concentrata sulla sua famiglia, è stata chiamata nuovamente a commentare parole che hanno fatto molto discutere. Il botta e risposta mediatico, nato dopo l’intervista televisiva al suo ex, ha rapidamente conquistato le cronache, ma solo ora Pellegrini ha deciso di spiegare come ha realmente vissuto la vicenda.

Federica Pellegrini rompe il silenzio su Magnini

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Federica Pellegrini ha risposto in modo chiaro alle affermazioni del suo ex Filippo Magnini, che a Belve aveva dichiarato che la loro storia “non era stata importante” e non gli aveva lasciato un bel ricordo. Di fronte alla domanda, la nuotatrice ha iniziato a ridere, spiegando senza giri di parole il suo punto di vista.

“Non so perché abbia detto quelle parole, evidentemente le pensa davvero. Per me è stata una storia importante. Se decido di stare sei anni con una persona è perché è importante”, ha affermato, ricordando il peso che quella relazione ha avuto nella sua vita tra il 2011 e il 2017.

Poi ha aggiunto: “È stata una storia importante, travagliata, con tantissimi alti e bassi”, sottolineando che le persone più vicine a loro conoscono bene come siano andate realmente le cose. E sulle parole dell’ex campione, ha liquidato il tutto con ironia: “Non mi sono fatta tante domande, solo una grassa risata. Il suo video me l’hanno mandato in tanti e le persone a noi vicine sanno com’è andata”.

La risposta definitiva e la vita di oggi

Nel secondo segmento dell’intervista, Federica Pellegrini ha messo un punto definitivo a ogni polemica. Oggi la nuotatrice vive una nuova serenità accanto al marito Matteo Giunta, così come Magnini ha costruito la sua famiglia con Giorgia Palmas. Per questo, Federica si è detta del tutto distante da ogni possibile rancore o rivalsa: “Adesso abbiamo le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre teste”.

Non solo: ha colto l’occasione per riflettere sul ruolo che il gossip ha avuto nella sua carriera. Un elemento spesso percepito come invadente, ma che per lei si è rivelato anche utile: “Mi ha aiutato a uscire un po’ dal mio sport… il gossip aiuta a farsi notare, a uscire dalla vasca e mostrare ciò che c’è dietro le quinte, oltre ad allenamenti e competizioni”.