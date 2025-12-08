Ballando con le Stelle, Vladimir Luxuria sbotta contro Rossella Erra: la dura accusa

Vladimir Luxuria attacca Rossella Erra dopo la semifinale di Ballando con le Stelle: il tesoretto alla Signora Coriandoli scatena accuse, polemiche e reazioni social.

A Ballando con le Stelle non esiste puntata che non lasci strascichi, e anche la semifinale non ha fatto eccezione. Una scelta inaspettata, una reazione immediata in studio e un’ondata di commenti esplosi sui social: è questo il clima che ha accompagnato la decisione di Rossella Erra, nota al pubblico come “Tribuna del Popolo” e già al centro delle recenti critiche, è finita nel bel mezzo di un acceso dibattito che ha coinvolto giudici, telespettatori e volti noti. Nelle ore successive, infatti, il confronto è passato dagli studi Rai ai social, dove Vladimir Luxuria ha gettato ulteriore acqua sul fuoco.

Rossella Erra – www.donnaglamour.it

La scelta di Rossella Erra e lo scontro in studio

Tutto si è consumato nella fase del ripescaggio della semifinale, quando Alberto Matano e Rossella Erra hanno avuto la possibilità di assegnare il proprio tesoretto. Se Matano ha optato per una scelta lineare, premiando la coppia in testa alla classifica – Francesca Fialdini e Giovanni Pernice -, Erra ha invece deciso di sorprendere tutti.

“Voglio fare un altro ragionamento questa sera”, ha dichiarato la giudice popolare. “Ballando dà un grande insegnamento, cioè che tutti possono ballare e il ballo fa bene a tutte le età… Mi sono fatta travolgere dalla Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale”.

I 25 punti assegnati alla coppia hanno stravolto la classifica e scatenato la reazione durissima di Fabio Canino, esploso in diretta: “Voi capite la follia? Poi danno la colpa alla giuria”. Tra fischi, brusii e malcontento generale, la semifinale si è chiusa in un clima di forte tensione, destinata a continuare sui social.

L’affondo di Vladimir Luxuria

A incendiare ulteriormente la discussione è stata Vladimir Luxuria, che su Instagram ha preso una posizione netta contro Rossella Erra. “Come si fa a definire “giuria popolare” la scelta di Rossella Erra di dare metà del tesoretto alla Signora Coriandoli che in due votazioni del popolo ha preso solo il 5%?”, ha scritto Luxuria, denunciando una presunta distorsione del ruolo della “Tribuna del Popolo”.

Secondo Luxuria, infatti, la decisione avrebbe seguito logiche non trasparenti: “La giuria popolare dovrebbe rappresentare il popolo e non agire con strategie personali per favorire un concorrente piuttosto che un altro”.

Il post ha scatenato centinaia di reazioni: secondo numerosi telespettatori, la mossa di Erra avrebbe favorito indirettamente il percorso di Paolo Belli, che – nonostante le contestazioni – è riuscito a qualificarsi alla seconda semifinale. Una scelta che continua a far discutere e che promette nuovi colpi di scena nel prossimo appuntamento con Ballando con le Stelle.