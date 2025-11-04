Rossella Erra a rischio a Ballando con le Stelle: spunta il motivo, la reazione di Caterina Balivo

Rossella Erra a rischio a Ballando con le Stelle: tensioni, video “rubati” e la reazione di Caterina Balivo dopo le rivelazioni di Gabriele Parpiglia.

Si accendono le tensioni dietro le quinte di Ballando con le Stelle? Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, la “voce del popolo” Rossella Erra sarebbe finita nel mirino della produzione per alcuni video girati nel backstage e poi mostrati a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo su Rai 1. Tra richiami, indiscrezioni e commenti social, la situazione potrebbe avere conseguenze sul futuro della Erra nel celebre show di Milly Carlucci.

Rossella Erra, voci di tensione a Ballando con le Stelle

Le voci di tensione sono state rilanciate da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove si legge, come riportato anche da Biccy.it: “Malumori dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Due giudici avrebbero preso le distanze da Rossella Erra, stop anche ai saluti… Ma anche la produzione ha richiamato più volte la ‘voce del popolo’ per aver registrato dei video di nascosto e poi averli ‘ceduti’ a La Volta Buona di Caterina Balivo”.

Durante l’ultima puntata del programma pomeridiano, Rossella Erra è tornata ospite portando nuovi filmati esclusivi, tra cui uno con Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca nel backstage di Ballando. Riccardo Signoretti, in collegamento, ha fatto notare: “Ho saputo che c’è del malumore per questi video che lei ruba per te, Caterina, so che è stata un po’ reguardita”.

Il commento di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha risposto con cautela: “Anche io avevo letto questa notizia e dopo le darò l’opportunità di rispondere”, ma alla fine la conduttrice non ha approfondito il caso in diretta. A tornare sulla vicenda è stato poi lo stesso Parpiglia, che su X ha alimentato ulteriormente le indiscrezioni: “Secondo mie fonti, il prossimo anno (Rossella Erra, ndr) non ci sarà. Almeno lì a Ballando con le Stelle”. Un’osservazione che ha spinto la Balivo a replicare: “Ma come, Gabri?”.

La risposta del giornalista non ha lasciato spazio a dubbi: “Confermo: i video rubati a Ballando con le Stelle non sono concordati con la Erra e il malumore è altissimo. Tornerò sulla vicenda”. Per Rossella Erra, dunque, si apre un momento delicato: la sua presenza nella prossima stagione dello show sarebbe davvero a rischio?