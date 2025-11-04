Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez incantano: la prima uscita pubblica insieme dopo la gravidanza

Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis, elegantissime alla loro prima uscita pubblica da neo mamme, tra eleganza e solidarietà.

Eleganti, sorridenti e più luminose che mai. Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis hanno fatto il loro ritorno ufficiale sulla scena pubblica dopo la nascita delle loro bambine, Clara Isabel e Priscilla. La loro prima uscita mondana – dopo quelle private dei giorni scorsi – è avvenuta in occasione di un evento benefico di grande rilievo, a Milano, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Senza entrare troppo nei dettagli privati, le due influencer si sono mostrate in pubblico celebrando insieme la maternità e l’impegno sociale.

Una serata di eleganza e solidarietà

La serata, riporta Gossip.it, si è svolta alla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, dove si è tenuta la cena di gala per la Breast Cancer Campaign di Estée Lauder in collaborazione con AIRC. L’iniziativa, che ogni anno riunisce volti noti del mondo dello spettacolo e della moda, ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione sulla ricerca contro il tumore al seno.

Cecilia Rodriguez, splendida in un abito scuro, e Giulia De Lellis, ambassador della campagna, hanno posato sorridenti per i fotografi, fiere del messaggio che la serata intende diffondere: un invito alla prevenzione e alla cura di sé. All’evento hanno preso parte anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, insieme a Nilufar Addati, tutti uniti in una serata che ha coniugato eleganza, solidarietà e condivisione.

Le parole di Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez

Nel corso della serata, Giulia De Lellis ha condiviso con i fan una riflessione molto personale legata alla sua nuova maternità e al significato della prevenzione: “Oggi sento una connessione diversa con la vita (saranno anche gli ormoni o le nuove responsabilità), ma ho capito ancora di più che sostenere la ricerca significa proprio questo: proteggerla. Credo tantissimo nella prevenzione. È un gesto d’amore verso se stesse. Non aspettate di avere paura per farla, fatela prima. Fatela per voi e per chi vi ama!”.

Accanto a lei, Cecilia Rodriguez, da poco mamma della piccola Clara Isabel, ha mostrato un’eleganza sobria e radiosa, simbolo di una femminilità che non rinuncia all’impegno e alla solidarietà. Per entrambe è stata la prima uscita pubblica dopo il parto. Una foto di gruppo al tavolo, pubblicata sui social, ha suggellato la serata: tra abiti da sogno e sorrisi.