Rosa Perrotta si confessa sui social e parla della sua vita familiare, tra stanchezza, riflessioni sulla maternità e una decisione importante che riguarda il futuro.

Rosa Perrotta torna a parlare di maternità e lo fa con la sincerità che da sempre la contraddistingue. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi compagna di Pietro Tartaglione e mamma di due bambini, ha deciso di rispondere alle continue domande dei fan su un possibile terzo figlio. Le sue parole, condivise su Instagram, non sono affatto passate inosservate, alimentando molteplici riflessioni sulle difficoltà di essere mamma oggi.

Il legame con Pietro Tartaglione e la scelta sul futuro

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti nel 2017 a Uomini e Donne, dove tra loro è nato un amore che resiste ancora oggi. Dal loro legame sono nati due figli, Ethan e Achille, che hanno reso la coppia una delle più amate del mondo social. Nonostante la serenità ritrovata, Rosa ha escluso l’idea di un terzo bambino, spiegando che la decisione nasce anche da motivazioni di salute: “I rischi non sono da sottovalutare e mi spaventano tantissimo”, ha confidato, ricordando di aver affrontato due parti cesarei.

Oggi, la priorità dell’ex tronista è mantenere l’equilibrio familiare e personale, lontano da modelli di perfezione irraggiungibili. “La mia famiglia è reale, con le sue fatiche e le sue gioie. E va bene così”, ha precisato.

Lo sfogo di Rosa Perrotta

Nelle sue Stories, Rosa Perrotta ha voluto mettere un punto definitivo alle continue domande dei suoi fan sulla possibilità di allargare la famiglia. “Ogni giorno ricevo centinaia di messaggi da persone che mi chiedono se avrò una femminuccia, come se fosse un dovere completare il quadro della famiglia perfetta”, ha dichiarato l’ex tronista salernitana. Una riflessione che va ben oltre la curiosità dei follower e tocca un tema più profondo: quello delle aspettative e della pressione sociale sulle donne. “Mi rendo conto che la famiglia del Mulino Bianco fa sognare tutti, ma qualcuno deve pur dirlo: nonostante sui social sembri il contrario, spesso quella perfezione non esiste”.

Vivere a Milano, lontana dai genitori rimasti in Campania, non è semplice per lei e per il compagno. “Ci sono mattine in cui mi sveglio e mi sembra di non farcela – ha ammesso – cerco ogni giorno di essere una buona madre, una compagna presente, una figlia attenta, ma senza dimenticare di essere la donna che sono”.