Giovanni Masiero e Francesca Rocco si sono lasciati: i motivi ufficiali che hanno portato alla fine di uno degli amori più celebri del Grande Fratello.

Mentre Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez incantano dopo la prima uscita pubblica insieme dopo la gravidanza, dopo settimane di indiscrezioni, Giovanni Masiero e Francesca Rocco hanno rotto il silenzio e con un comunicato ufficiale pubblicato sui social hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Ecco svelati i motivi che hanno portato alla rottura di una delle coppie più amate del Grande Fratello.

Giovanni Masiero e Francesca Rocco si separano ufficialmente: l’annuncio

Giovanni Masiero e Francesca Rocco si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello e da allora sembravano inseparabili. Dopo il reality, il loro amore è proseguito lontano dalle telecamere, culminando nel 2016 con un matrimonio da favola e l’arrivo di due figlie, Ginevra e Beatrice. Eppure, dietro ai sorrisi sui social e alle foto di famiglia, qualcosa si era incrinato. Ecco, a seguire, il comunicato ufficiale.

I motivi dietro la fine del loro matrimonio

Con un lungo post pubblicato sui loro profili, i due ex gieffini hanno finalmente fatto chiarezza: “Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni. Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. […] Oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo“.

Ma attenzione, perché se l’amore si è spento, il rispetto reciproco è rimasto intatto. “Anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia. Dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento“.

Una separazione voluta, condivisa e vissuta con grande maturità, come conferma l’ultima parte del comunicato: “Separarsi non è un fallimento. È un atto di amore maturo, quando nasce dal desiderio di non rovinare ciò che di bello si è costruito. È avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi, per proteggere la parte più pura della nostra storia“.