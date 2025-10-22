Giulia De Lellis e Tony Effe: la prima passeggiata con la figlia Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe portano la piccola Priscilla a spasso per Roma tra dolcezza e tenerezza, le prime foto.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati da poco genitori e i fan non vedevano l’ora di vedere il nuov quadretto familiare. Non hanno dovuto attendere a lungo poiché la coppia è stata immortalata durante la sua prima passeggiata romana insieme alla figlia Priscilla, nata il 7 ottobre. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Prima uscita di famiglia

La coppia, che ha da poco iniziato la loro avventura come genitori, è apparsa serena e concentrata solo sulla loro bimba, approfittando delle visite di routine per godersi qualche passo tra le vie della capitale.

Tony, cappellino calato sugli occhi per evitare di essere riconosciuto, portava la piccola sulla spalla, cullandola con dolcezza. Accanto a lui, Giulia, nel suo primo giorno fuori casa da neomamma, appariva visibilmente stanca ma felice.

Giulia De Lellis – www.donnaglamour.it

Il momento di intimità familiare non è sfuggito ai fotografi del settimanale Chi, che ha documentato la scena. I passanti, ignari della presenza dell’influencer e del trapper, hanno assistito inconsapevolmente a uno dei primi momenti di vita quotidiana dei due con la loro bambina.

Il dono prezioso di Tony Effe per celebrare la nascita

Per celebrare l’arrivo di Priscilla, Tony Effe ha voluto sorprendere Giulia De Lellis con un regalo speciale: un “push present” dal valore di 70 mila euro, firmato dal gioielliere Alessandro Bernini. Si tratta di un Eternity Set composto da un anello ovale in oro giallo con diamanti naturali e una collana tennis da oltre venti carati. Un dettaglio intimo rende il dono ancora più significativo: al suo interno è incisa la data 07.10.25, giorno della nascita della loro primogenita.

Un gesto che, secondo fonti vicine alla coppia, Giulia avrebbe accolto con emozione. “Non mi sono ancora ripresa da questa botta d’amore, sono in estasi totale” ha scritto l’influencer sui social, condividendo una foto della piccola mano di Priscilla. “Grazie a tutti per l’amore, Priscilla è sommersa! E grazie alla nostra famiglia, oggi più che mai il dono più grande“.